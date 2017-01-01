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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Kikizade referandum çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

09 Nisan 2017 Pazar, 12:37
AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Kikizade referandum çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Kikizade referandum çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, beraberindeki heyet ile referandum çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade ve beraberindeki heyet Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde esnaf ve kahvehane ziyaretleri yaparak vatandaşları cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi verdi. Kikizade, esnafı teker teker dolaşıp bilgilendirdikten sonra kahvehanelere giderek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Sohbette halk oylamasında değişecek 18 madde hakkında bilgiler aktaran Kikizade, referandumun Türkiye için milad olduğunu söyledi. Kikizade, bu referandumun sıradan bir seçim olmadığını belirterek, "Bu bir memleket meselesidir. Ülkemizin güçlenmesi ve yarınlarından emin bir ülke haline gelmesi için mutlaka herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bizim derdimiz ülkenin geleceğinin güçlenmesidir. Bölgesinde ve dünyada güçlü, söz sahibi bir ülke olmak için sistemin değişmesi elzemdir. Bundan dolayı mutlaka ülkesini seven herkesin sandığa giderek evet oyu kullanması gerekir" dedi.
Mürsel Kikizade ve beraberindeki heyetin referandum çalışmalarına aralıksız devam ettikleri belirtildi.
(İHA-AKK-Y)

09.04.2017 12:45:46 TSI
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