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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Bağlar eğitimde çıtayı yükseltiyor

09 Nisan 2017 Pazar, 12:44
Bağlar eğitimde çıtayı yükseltiyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özverili çalışmalar sayesinde eğitimde çıtayı yükseltti.
Türkiye'nin birçok ilinden büyük olan Bağlar, eğitim alanında gösterdiği başarılarla adından söz ettirmeye başladı. 90 bine yakın öğrencinin, 5 bin öğretmenin bulunduğu ilçede, 2016-2017 yılındaki eğitim öğretim alanında alınan başarılar göz dolduruyor. Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde ilçeye bağlı Halk Eğitim Merkezinde verilen ücretsiz YGS-LYS kurslarına katılan öğrencilerin yüzde 60'ı çeşitli üniversitelere yerleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş ve ekibinin yoğun çabasıyla ilçede eğitim alanındaki sorunlar da asgariye indirildi. 2016 KPSS Ortaöğretim Sınavında Türkiye birincilerinden biri ilçeden çıkarken, ilçede eğitim gören iki öğrenci de Türkiye 1. Dönem TEOG birincisi oldu. Kentteki ilk ve tek bilim sanat merkezinin bulunduğu ilçedeki öğrenciler sportif alanda da birçok başarılara imza attı. Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada, Bağlar Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi şampiyon oldu. İlçe öğrencileri, karatede 2 Türkiye birinciliği, bir Türkiye ikinciliği, bir bölge birinciliği, "Su ve İstihdam" konulu resim yarışmasında ikincilik elde ederek, Puanlı Atletizm Bayarak Yüksek Atlama ve Gülle Fırlatma dallarında 27 altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Öğrenciler, oryantring, folklor sahneleme, futbol, atlama, futsal, hentbol, badminton, voleybol, tekvando, wushu ve yüzme sporların da birincilik, ikincilik ve üçüncülük gibi başarılı sonuçlar elde etti.
(İHA-MP-Y)

09.04.2017 12:50:36 TSI
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