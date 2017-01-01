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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

09 Nisan 2017 Pazar, 12:52
Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Hakkari genelinde etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Yukarı Merzan, Berçelan ve Yeni mahallelerin üst kesimlerine kar yağdı. Mahallelerin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kent merkezinde ise yağmur etkili oldu.
Karayolları 114. Şube Müdürlüğü yetkilileri; Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca karayolunu kullanan sürücülerin olası kaya düşmelerine karşı dikkatli olması uyarısında bulundular.
(FT-MSA-Y)

09.04.2017 13:00:13 TSI
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