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Adıyaman'da hukukçular referandumu anlattı

09 Nisan 2017 Pazar, 14:58
Adıyaman'da hukukçular referandumu anlattı
Adıyaman'da hukukçular referandumu anlattı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Hukukçular Derneği Adıyaman il Temsilciliği tarafından 'Hukukçular referandumu anlatıyor' konulu konferans düzenlendi.
Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen Hukukçular Derneği Adıyaman il Temsilciliğinin ev sahipliğinde Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Hukukçular Derneği Adıyaman il Temsilcisi Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, STK temsilcileri dernek başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hukukçular Derneği Adıyaman il Temsilcisi Mustafa Alkayış, "Ülkemiz 16 Nisanda Anayasa değişikliği paketi için sandıkta oy kullanacak. Bu seçim parti, aday ve şahıs seçimi değil. Hukuki bir düzenlemeyi oyluyoruz. Bu düzenlemenin lehinde veya aleyhinde olanlar günlerdir propaganda yapıyorlar. Hukukçular derneğinin de içinde olduğu 25 hukuk STK'sı Türkiye Hukuk Platformunu oluşturdu. Plarform olarak ülkemizin her yerinde bu şekilde program yaparak anayasa değişikliği hakkında halkımıza bilgi veriyoruz. Gerçekleri olduğu gibi hukukçuların yani uzmanların dilinden vatandaşa aktarıyoruz. Böylece ülkemizin yararına olacak bu değişikliğe halkımızın evet yönünde oy vermesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. Daha sonra Avukat Sezgin Tunç ise mevcut Anayasanın darbe ürünü olduğunu ve ülkenin taleplerine artık cevap veremediğini söyledi. Tunç, "Bu anayasa değişikliği ile ülkemizin artık darbe tehdidinden kurtulacağını görüyoruz. Yürütmedeki çift başlılık ortadan kalkıyor. Şu anda Cumhurbaşkanı her şeye yetkili ama sorumluluğu yok. Yeni düzenleme ile cumhurbaşkanının hem siyasi hem de hukuki sorumluluğu olacak. Böylece demokrasinin gereği olarak sistem halka hesap verecek" şeklinde konuştu.
Programın devamında anayasa değişiklik paketinde yer alan 18 madde tek tek ele alınarak yeni düzenlemenin tüm detayları anlatıldı. Programın sonunda katılımcıların sorularına da cevap verildi.
(CK-SD-Y)

09.04.2017 15:05:05 TSI
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