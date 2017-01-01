YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuruköprü'de Fidan Dikim Şenliği

Kuruköprü'de Fidan Dikim Şenliği



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Baharın gelmesiyle ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi Kuruköprü Mahallesi'nde milletvekillerinin de katıldığı etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Fidan dikimi programına Talas Belediye Başkan Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, AK Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost , Anadolu Kaplanları Motosiklet Kulübü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son 15 yıl içerisinde ağaçlandırma faaliyetlerinde Türkiye'de büyük yol kat edildiğini vurgulayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Bizde belediye olarak ağaçlandırmaya çok önem veriyoruz. Burada 7, 8 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Dolayısıyla bu fidanlar hızlı bir şekilde çevreyi yeşillendirecek. Çalışmalarımız sadece bununla bitmiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en nadide projelerinden birisi olacak Ali Dağı 360 projemizin altyapı çalışmaları başlıyor. Zemini açtık, 2 senedir yolun oturmasını bekliyoruz. Orada nitelikli çok güzel bir ağaçlandırma çalışması yapacağız. 10-15 yıllık ağaçları Ali Dağı ile buluşturup, bir an önce Ali Dağı'nın yemyeşil bir formata kavuşmasını istiyoruz. Bu ağaçlar aynı zamanda ülkemizin kalkınması sağlayacak. Buraya katılan milletvekillerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Diktiğimiz fidanların Talas için, ülkemiz için güzelliklere vesile olmasını dilerim." dedi.

Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirdiklerini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Ülkemiz ve sağlık için ağaçlandırma ve yeşillik çok önemli. Dolayısıyla biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile milyonlarca fidan dikiyoruz. Bunların başında da tabi belediyelerimiz önemli. Belediyeler yeşili ne kadar artırırlarsa o derece hizmet kalitesinin artmış olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda Talas Belediye Başkanımız Palancıoğlu'da üzerine düşeni çok fazlasıyla yaptı. Ali Dağı projesiyle bunu taçlandırmış olacak diye düşünüyor, kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kuruköprü Mahallesi'nde emeği geçen belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum." diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, "Gerçekten ülkemiz açısından ağaçlandırma çok önemli. Bunlar geleceğin fidanlarıdır. Başkanımızın projesi sayesinde Ali Dağımız yeşillenecek. Hem de gelecek felaketlerin önlenmesi açısından önemli bir görev üstleniyor." şeklinde ifade etti.

Etkinliğe katılarak fidan dikimi desteğinde bulunan Anadolu Kaplanları Motosiklet Kulübü üyeleri de Talas'a yapmış olduğu hizmetler için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olduklarını söyledi.

(AÖ-Y)



09.04.2017 15:14:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER