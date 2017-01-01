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Yöreye has armut dikimi gerçekleştirdiler



(Fotoğraflı)



ARTVİN (İHA) - Artvin'in Arhavi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilçenin Kavak köyünde yöresel armut bahçesi tesis edilerek fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gerçekleşen "Örnek Yöresel Armut Bahçesi Tesisi ve Fidan Dikimi" etkinliğine Arhavi İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur, İlçe Jandarma Komutanı Musa Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslanoğlu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hakan Aytolan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Hüsnü Özcan, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı H. Tahsin Kurdoğlu, Ziraat Odası Başkanı Şükrü Bayraktaroğlu, teknik personel ve öğrenciler katıldı.

Artvin Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları protokole ve öğrencilere uygulamalı olarak aktardı. Daha sonra protokol ve Nuri Özaltın 75. Yıl İlk/Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ile birlikte fidan dikildi.

Arhavi'ye özgü 12 adet anaç armut çeşidi dikimi gerçekleştirilen etkinlikte daha sonra bu anaçlardan alınacak kalemlerden aşılama yöntemiyle bu çeşitlerin devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.

(HFD-ÖS-Y)



09.04.2017 16:00:31 TSI

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