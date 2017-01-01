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AK Partili kadınlardan Selendi'de 16 Nisan çalışması



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı 16 Nisan referandumu öncesi çalışmalarına hız vererek Selendi'de ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, yönetimi AK Parti Selendi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Birgül Acar'ın oğlu Mehmet Acar ile Kadriye Acar'ın düğün merasimine katıldı. Düğün sonrası geceyi Selendi'de geçiren AK Partili Yaver ve yönetimi sabah kahvaltısında İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir araya gelerek 16 Nisan referandum çalışmalarına başladı. Kahvaltılı programda konuşan Yaver, "AK Kadınlar olarak 1 hafta olağan üstü çalışıp 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili halk oylamasında tüm kadınlar olarak kapı kapı, ev ev dolaşacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması Türkiyemizin, milletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği, istikrarı, istikbali için gerçekten çok önemlidir. Her birimizin bunun bilincinde olduğumuzu umut ediyoruz. Geleceğimiz ve milletimiz için çalışacağız" dedi.

Kahvaltının ardıdnan Yaver ve yönetimi ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlara yeni Anayasa paketini anlattı.

(AÇ-AY-Y)



09.04.2017 16:08:12 TSI

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