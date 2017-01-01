YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu

Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğünce, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu. Mevlidin ardından Vali Ali İhsan Su ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, güvenlik noktalarında nöbet tutan polisleri ziyaret etti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu. Şırnak Merkez Külliye Camisi'nde okutulan mevlide Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkçe ve Kürtçe mevlit okutulan programda, şehitler için dua edildi. Programın sonunda, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.

Vali Su, "Yarın 10 Nisan Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü. Bu münasebetle şehitlerimiz için bir mevlidi şerif programı icra edildi. Bizlerde katıldık. Cenab-ı Hak vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, bu topraklar için can veren bütün şehitlerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun" dedi.



Vali Su güvenlik noktalarını gezdi

Programın ardından Vali Su ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak-Hakkari, Şırnak-Cizre ve Şırnak-Siirt karayollarında kurulan güvenlik noktaları gezerek, nöbet tutan polisleri ziyaret etti. Polislerle sohbet eden Vali Su, kendi elleriyle polislere tatlı ikramında bulundu.

(MY-MP-Y)



09.04.2017 16:24:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER