Çaturoğlu Zonguldak'ı ilçe ilçe gezip destek istiyor

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, referandum çalışmalarına Kilimli ilçesinde devam etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'na Kilimli ilçesindeki çalışmalar sırasında İlçe Başkanı Mahmut Kanberoğlu, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, İl Genel Meclisi Üyeleri, teşkilat ana kademe, gençlik ve kadın kolları refakat ettiler.

Milletvekili Çaturoğlu gündüz Kilimli Kaymakamlığı, Müftülük, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Polis Merkezi Amirliği, Kilimli Belediyesi itfaiye ve garaj personelini, Zonguldak Engelliler Derneği, Kilimli SKM bürosunu ziyaret etti. Çaturoğlu ayrıca Kilimli sahil yolu projesi çalışmaları kapsamında yapılan Aslankaya Tünelleri inşaatında incelemelerde bulundu ve esnaf ziyareti yaptı. Akşam ise Hisararkası Mahallesinde kahvehane, Damarlı Mahallesinde ise ev sohbetine katıldı.

Çaturoğlu, Kilimlide çalışmasına ilk önce Kilimli Kaymakamlığını ziyaret ederek başladı. Kilimli Kaymakamı Murat Kütük'ü makamında ziyaret eden Çaturoğlu, Kilimlide devam eden yatırımlar ve yeni yatırımlarla ilgili bilgiler aldı ve kaymakama başarılar diledi. Kaymakam Kütük'te ziyaretten memnun kaldığını belirtti ve Çaturoğlu'na teşekkür etti. Çaturoğlu daha sonra kaymakamlık personelin ziyaret ederek kaymakamlıktan ayrıldı.



Çaturoğlu Aslankaya tünellerinde inceleme yaptı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu 16 Nisan da yapılacak olan referandum çalışmaları için geldiği Kilimlide İlçe Başkanı Mahmut Kanberoğlu ile birlikte, devlet yatırımlarından biri olan Kilimli Sahil yolu projesi çalışmalarını ve Aslankaya tünellerini inceledi ve burada açıklamalarda bulundu. Çaturoğlu açıklamasında; "Yine bir seçim çalışması içerisinde iken 2015 yılı Ekim ayında kurban keserek dualar yaparak temelini attığımız Aslankaya tünellerinin son aşamaya geldiğini gördük. Tünellerin birinin uzunluğunun 365 metre, diğerinin ise 324 metre. Tünellerin eksikleri de tamamlandığında İnşallah bu yıl hizmete girecektir. Yıl içerisinde geri kalan tünellerin ihalesi yapılarak Kilimli sahil yolunun ve Mitatpaşa tünellerinin bitmesi ile Zonguldak'ımız Kilimlimiz için önemli bir dönüm noktası olacaktır. AK Parti olarak bu güne kadar ne söz vermişsek hepsini gerçekleştiriyoruz. Bizim asıl amacımız milletimize hizmettir." dedi.

Milletvekili Çaturoğlu Aslankaya tünelleri ve sahil yolu projesi çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Kilimlide çalışmalarına devam etti. Yine Kilimli'de yapılacak olan bir okulun inşaat alanında incelemelerde bulundu, ardından Kilimli Müftülüğü, Polis Merkezi Amirliği, Zonguldak Engelliler Derneği Başkanı ve Kilimli Belediyesi Garaj ve İtfaiye personelini ziyaret etti ve başarılar diledi.



Kilimli esnafından 'Evet'e destek istedi

Kilimli Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini de ziyaret eden Çaturoğlu, beraberindeki heyetle birlikte esnaf ziyareti yaptı. Çaturoğlu, esnafın elini tek tek sıkarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı ve 16 Nisanda yapılacak olan halk oylamasında çocuklarımızın geleceği için, istikrarlı bir Türkiye için; esnaftan güçlü bir "evet" oyu vermeleri için destek istedi.

Çaturoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kilimli Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Burada partililerle bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çaturoğlu özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı partililere teşekkür etti.



Çaturoğlu Kilimli'de kahvehane ve ev toplantıları yaptı

Milletvekili Çaturoğlu, İlçe Başkanı Mahmut Kanberoğlu ve yanındaki heyetle birlikte ilk önce Hisararkası Mahallesinde kahvehane toplantısına katılı, ardından Damarlı Mahallesinde ev sohbeti yaptı. Çaturoğlu burada yaptığı konuşmalarda özetle şu ifadelere yer verdi; "Zonguldak kazan biz kepçe gece gündüz demeden 18 Nisanda yapılacak halk oylaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ana muhalefet partisinin yanlış söylemelerinin doğrusunu size anlatmak için buralardayız. Akşamın geç saati olmasına rağmen bizleri dinlemeye gelmişsiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Ülkemiz 15 Temmuzda FETÖ ve işbirlikçilerinin darbe girişimine maruz kaldı. Cumhurbaşkanımızın feraseti ve sizlerin de mücadelesi ile darbe girişimi başarısız kaldı. Ama birçok kardeşimizi şehit verdik. Birçok kardeşimizde gazi oldular. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlarım; her partinin seçim beyannamelerinde Anayasayı değiştireceklerine dair sözü vardır. Ancak seçimlerden sonra bunlar unutulur, am biz her seçim öncesi vatandaşımıza söz verdik. Bu Anayasa ile Türkiye yoluna devam edemez, mutlaka değişmesi gerekir diye biz bunu her ortamda gündeme getirdik. Bizden önceki dönemde komisyonlar kuruldu çalışmalar yapıldı hatta 62 madde üzerinde anlaşmaya varıldı ancak, ana muhalefet partisi destek vermeyince çalışmalar yarım kaldı.15 Temmuz darbe girişiminden sonra gördük ki bu Anayasa ile Türkiye yoluna devam edemez mutlaka değişmesi gerekir. Milliyetçi Hareket Partisinin Lideri Sayın Devlet Bahçeli destek vererek 18 madde üzerinde anlaşmaya vardık ve TBMM Genel Kurulundan geçirilerek şimdi sizin önünüze getirdik. 18 Nisanda bunu oylayacaksınız. Sanki bu Anayasa ülkemizde değil de başka ülkelerde oylanacak gibi batı ülkeleri cephe almaya başladılar. Çünkü Türkiye'nin büyümesini istikrar içinde olmasını istemiyorlar. Arkadaşlar bizim 2023 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedeflere azimle ve kararlılıkla yürümek zorundayız. Anayasa değişikliğinin en önemli maddesi hem yetkili hem de sorumlu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi. Genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi bir arada yapılacak hem Cumhurbaşkanını hem de milletvekilleri seçilecek. Hükümeti Cumhurbaşkanı kuracak ve karar mekanizmaları daha hızlı çalışacak. Ülkemizin istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi için bu şart. Çünkü geçmişte ülkemiz koalisyonlardan çok çekti. Anayasa değişikliği paketinin geçmesi için yüzde 51 yetiyor ama içeride ve dışarıdaki hain ve işbirlikçilerine karşı yüzde 60'lar 70'ler seviyesinde evet oyu çıkması gerekiyor. Bu yüzden çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi için, koalisyonların sona ermesi için sizlerin güçlü bir "EVET" oyu desteğine ihtiyacımız var."

İlçe Başkanı Kanberoğlu'da yapılan çalışmalardan dolayı Milletvekili Faruk Çaturoğlu'na ve toplantıya katılan vatandaşlara teşekkür etti.

09.04.2017 16:52:48 TSI

