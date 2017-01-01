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Çataklı ikizler okullu oldu



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA)  Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ün yaptığı ev ziyaretleri sırasında maddi imkansızlıktan dolayı okula gidemeyen 4 yaşındaki ikiz kız kardeşlerin tüm ihtiyaçları karşılanarak anaokuluna başlamaları sağlandı.

Sosyal devlet anlayışını her alanda hissettiren Hacı Asım Akgül, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak vatandaşların gönlünde taht kuruyor. Ziyaretleri kapsamında Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden İskender Ertem'in evine konuk olan Akgül, 4 yaşındaki Fatma ve Zeynep ismindeki kız çocuklarının maddi imkansızlıktan dolayı okula gönderilmediğini öğrendi. Kız çocuklarının okula gönderilmemesinden büyük üzüntü duyan Akgül, çocukların okula gönderilmesi için gereken her şeyin yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Balköpüğü Anaokulu Müdiresi Ayfer Babur ve öğretmenler, bir gün sonra aileyi ziyaret ederek, minik Fatma ve Zeynep'in okulla tanışmasını sağladı.

Minik ikizlerin anaokuluna başladığını öğrenen Kaymakam Akgül'ün eşi Demet Akgül de, kırtasiye ve giyim malzemeleriyle ikizleri evlerinde ziyaret etti. Minik ikizlerin okuması için tüm ihtiyaçlarının SYDV tarafından karşılandığını belirten Demet Akgül, ikizleri kucağına alarak bol bol sevdi. Akgül, "Kız çocuklarının okuması çok önemli. Benim de 2 kızım var. Herkesin bilgiye ve eğitime mutlaka ihtiyacı vardır. Ama kadının çok daha ihtiyacı vardır. Çünkü, toplumun temel direği olan ailede çocuğa kişilik kazandıran, hayata hazırlayan birinci derecede annedir. Bu kız çocuklarımız da geleceğin anneleridir. Eğitim onların da en büyük hakkı" dedi.

(MSA-Y)



09.04.2017 17:26:37 TSI

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