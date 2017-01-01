09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaltepe'de 4 bin kişilik hayır yemeği

09 Nisan 2017 Pazar, 18:27
Çaltepe'de 4 bin kişilik hayır yemeği
Çaltepe'de 4 bin kişilik hayır yemeği

(Fotoğraflı)

Adem Şahin
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Çaltepe hayır yemeğinde 4 bin kişiye yemek dağıtıldı.
Çaltepe Mahallesi 12. geleneksel hayır yemeği yoğun katılımla gerçekleşti. Düzenlenen hayır yemeğine, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, MASKİ Saruhanlı Genel Koordinatörü Nuri Gülcan, köy muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Yemek dağıtımı öncesi bir konuşma yapan Çaltepe Mahalle Muhtarı Muammer Kocabaş, bugün 4 bin kişilik yemek hazırlandığını belirterek, "Daha önceki yıllara göre bu sene düzenlediğimiz hayır yemeği daha yoğun katılımla gerçekleşti. Her geçen sene katılım giderek artıyor. Davetimize icabet edip köyümüze hayrımıza gelen herkese teşekkür ediyorum. Köyümüzün bir geleneği olan bu hayrı gelecek nesillere aktarmayı istiyoruz. Bu vesileyle bütün gönül dostlarımızla bir araya gelip birlik ve beraberliğimizi pekiştiren köy hayrımızı düzenledik. Her geçen yıl daha fazla kişiye ulaşmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda yapacağımız hayır yemeklerine katılım bu günden daha fazla olur ve daha fazla kişinin köyümüze gelmesini sağlarız. Köy hayrımız inşallah güzelliklere ve beraberliğimize vesile olacaktır" dedi.
Konuşmaların ardından kazanlarda pişen yöresel yemekler vatandaşlara dağıtıldı.
(AŞ-ÖND-Y)

09.04.2017 18:35:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Manisaspor'dan kritik galibiyet
YEREL

MANİSASPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET
Genç çiftçilere hibe müjdesi
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE MÜJDESİ
Saruhanlı'ya yeni devlet hastanesi sözü
YEREL

SARUHANLI'YA YENİ DEVLET HASTANESİ SÖZÜ
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

Türk Polis Teşkilatı 172 yaşında
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATI 172 YAŞINDA
Eğitim-Bir-Sen eğitim çalışanlarıyla buluştu
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN EĞİTİM ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU
Mutluluklara ev sahipliği yapacak çalışma
YEREL

MUTLULUKLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK ÇALIŞMA
AK Partili kadınlardan Selendi'de 16 Nisan çalışması
YEREL

AK PARTİLİ KADINLARDAN SELENDİ'DE 16 NİSAN ÇALIŞMASI
Salihlili öğrencilerden Bulgaristan'da 'hoşgörü' turu
YEREL

SALİHLİLİ ÖĞRENCİLERDEN BULGARİSTAN'DA 'HOŞGÖRÜ' TURU
Çamaşırlarını bile yıkayamadıkları suyu artık içiyorlar
YEREL

ÇAMAŞIRLARINI BİLE YIKAYAMADIKLARI SUYU ARTIK İÇİYORLAR
Alacalar'a 27 bin metrekarelik parke taşı
YEREL

ALACALAR'A 27 BİN METREKARELİK PARKE TAŞI
Manisa Büyükşehir'den üreticiye hibeli sera desteği
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN ÜRETİCİYE HİBELİ SERA DESTEĞİ
Kalkınma Bakanı Elvan, Manisa'da
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, MANİSA'DA

Ankara'da MASKİ'nin yatırımları görüşüldü
YEREL

ANKARA'DA MASKİ'NİN YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ
MASKİ, Yunusemre'de altyapı dönüşümüne başladı
YEREL

MASKİ, YUNUSEMRE'DE ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜNE BAŞLADI
8 Nisan Dünya Romanlar Günü
YEREL

8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ
Manisa'da Romanlar hem coştu, hem coşturdu
YEREL

MANİSA'DA ROMANLAR HEM COŞTU, HEM COŞTURDU
Manisa'nın en eski gazetesi Hür Işık 45. yılını kutladı
YEREL

MANİSA'NIN EN ESKİ GAZETESİ HÜR IŞIK 45. YILINI KUTLADI
Yunusemre Sarıgöl'e acımadı: 3-0
YEREL

YUNUSEMRE SARIGÖL'E ACIMADI: 3-0
Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali
YEREL

YUNTDAĞI YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ

Manisa'da cinayet
YEREL

MANİSA'DA CİNAYET
Okulun engelli rampası ve ikinci giriş kapısı belediyeden
YEREL

OKULUN ENGELLİ RAMPASI VE İKİNCİ GİRİŞ KAPISI BELEDİYEDEN
Yeni yolla 30 kilometrelik mesafe 3 kilometreye inecek
YEREL

YENİ YOLLA 30 KİLOMETRELİK MESAFE 3 KİLOMETREYE İNECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...