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Çaltepe'de 4 bin kişilik hayır yemeği



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Çaltepe hayır yemeğinde 4 bin kişiye yemek dağıtıldı.

Çaltepe Mahallesi 12. geleneksel hayır yemeği yoğun katılımla gerçekleşti. Düzenlenen hayır yemeğine, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, MASKİ Saruhanlı Genel Koordinatörü Nuri Gülcan, köy muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Yemek dağıtımı öncesi bir konuşma yapan Çaltepe Mahalle Muhtarı Muammer Kocabaş, bugün 4 bin kişilik yemek hazırlandığını belirterek, "Daha önceki yıllara göre bu sene düzenlediğimiz hayır yemeği daha yoğun katılımla gerçekleşti. Her geçen sene katılım giderek artıyor. Davetimize icabet edip köyümüze hayrımıza gelen herkese teşekkür ediyorum. Köyümüzün bir geleneği olan bu hayrı gelecek nesillere aktarmayı istiyoruz. Bu vesileyle bütün gönül dostlarımızla bir araya gelip birlik ve beraberliğimizi pekiştiren köy hayrımızı düzenledik. Her geçen yıl daha fazla kişiye ulaşmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda yapacağımız hayır yemeklerine katılım bu günden daha fazla olur ve daha fazla kişinin köyümüze gelmesini sağlarız. Köy hayrımız inşallah güzelliklere ve beraberliğimize vesile olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından kazanlarda pişen yöresel yemekler vatandaşlara dağıtıldı.

(AŞ-ÖND-Y)



09.04.2017 18:35:26 TSI

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