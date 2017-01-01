09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Saruhanlı'ya yeni devlet hastanesi sözü

09 Nisan 2017 Pazar, 18:32
Saruhanlı'ya yeni devlet hastanesi sözü
Saruhanlı'ya yeni devlet hastanesi sözü

(Fotoğraflı)

Adem Şahin
MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine yeni bir devlet hastanesi yapılacağı sözünü verdi.
Saruhanlı Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi Merkezi, Doğum Salonu ve Yoğun Bakım Ünitesi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Leyla Arıcı, Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa İrğat, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Saruhanlı Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastanemizin sorunlarını her fırsatta büyüklerimize aktarmaya, çözüm önerilerimizi de dilimiz döndüğünce sunmaya çalışıyoruz. Çözüm için destek istiyoruz. Özellikle bugün burada yeni hastane binası için ihtiyacımız olan arsa konusunda belediye başkanımızdan desteklerini istirham ediyorum" dedi.
Çağlayan'ın ardından konuşan Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı ise "Sağlık yaşam insanın doğumuyla birlikte elde ettiği bir hak olarak kabul edilir. Bu hak asla değiştirilemez ve ölçülemez. Bireyler sağlıklı olduklarında toplumlar da sağlıklı olur. Bizler de bireysel ve toplumsal sağlık için Manisa ilimizde var gücümüzle çalışmaktayız. 2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programıyla büyük yollar kat ettik. 2017 yında ise Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazına geçtik. Manisa'da Sağlık Bakanlığımızın ve değerli Manisa milletvekillerimizin destek ve katkılarıyla birçok ilkleri gerçekleştirdik ve büyük başarılara imza attık. Özellikli hizmet vermenin ve hastalara şifa vermenin mutluluğunu yaşadık. İlimizde birçok yeniliklere ve projelere imza attık. Saruhanlı Devlet Hastanesinde de Palyatif Tıp projemiz var. İnşallah yeni hastanenin açılışından önce palyatif servisimizi kurarız. Bununla ilgili görüşmeler, çalışmalar başlatıldı. Bugün Saruhanlıda sağlık hizmetlerine bir yenisini daha kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Sağlık hizmetlerinde hızlı bir gelişme kaydedildiğini belirten Saruhanlı Kaymakam vekili İsmail Çorumluoğlu, "Bundan 15 yıl önce sağlık hizmetleri çok kötü durumdaydı. Bugün durum çok daha iyi ve bu alanda Batı standartlarını yakalamışız. Fazlamız var eksiğimiz yok. Biz halka hizmet sunmak için varız ve çok da çalışmalıyız. Çünkü bu halk özellikle 15 Temmuz'dan sonra çok şeyi hak ediyor. Manisa'nın bir yıl içerisinde ülkenin en iyi sağlık hizmeti veren il olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Saruhanlı'ya yeni bir devlet hastanesi yapılması sözünü verdi. Berber, "Saruhanlı Devlet Hastanesi ne zaman yapılmış merak ettim. Çok eski demişlerdi. Ama 1997 yılında açılmış. Türkiye öyle hızlı gelişiyor ki 20 yıl öncesi çok eski oluyor. Yeni yapılan modern Turgutlu Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve hele hele Manisa Şehir Hastanelerini görünce 20 yıllık olan bu hastaneler maalesef eski görülüyor. Türkiye artık tüm kademeleriyle büyük düşünüyor planlı ilerliyor. Saruhanlı'nın hızla artan nüfusuna ve şehir olarak hızla büyümesinin karşısında daha kapsamlı yeni bir hastane ihtiyacının doğduğunu göstermektedir. Bundan dolayı Saruhanlımıza ve sağlık çalışanlarımıza yeni bir hastane yapılması sözünü veriyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yeni hizmete başlayan ünitelerin açılışı gerçekleştirildi.
(AŞ-AY-Y)

09.04.2017 18:40:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Manisaspor'dan kritik galibiyet
YEREL

MANİSASPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET
Genç çiftçilere hibe müjdesi
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE MÜJDESİ
Çaltepe'de 4 bin kişilik hayır yemeği
YEREL

ÇALTEPE'DE 4 BİN KİŞİLİK HAYIR YEMEĞİ
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

Türk Polis Teşkilatı 172 yaşında
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATI 172 YAŞINDA
Eğitim-Bir-Sen eğitim çalışanlarıyla buluştu
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN EĞİTİM ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU
Mutluluklara ev sahipliği yapacak çalışma
YEREL

MUTLULUKLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK ÇALIŞMA
AK Partili kadınlardan Selendi'de 16 Nisan çalışması
YEREL

AK PARTİLİ KADINLARDAN SELENDİ'DE 16 NİSAN ÇALIŞMASI
Salihlili öğrencilerden Bulgaristan'da 'hoşgörü' turu
YEREL

SALİHLİLİ ÖĞRENCİLERDEN BULGARİSTAN'DA 'HOŞGÖRÜ' TURU
Çamaşırlarını bile yıkayamadıkları suyu artık içiyorlar
YEREL

ÇAMAŞIRLARINI BİLE YIKAYAMADIKLARI SUYU ARTIK İÇİYORLAR
Alacalar'a 27 bin metrekarelik parke taşı
YEREL

ALACALAR'A 27 BİN METREKARELİK PARKE TAŞI
Manisa Büyükşehir'den üreticiye hibeli sera desteği
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN ÜRETİCİYE HİBELİ SERA DESTEĞİ
Kalkınma Bakanı Elvan, Manisa'da
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, MANİSA'DA

Ankara'da MASKİ'nin yatırımları görüşüldü
YEREL

ANKARA'DA MASKİ'NİN YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ
MASKİ, Yunusemre'de altyapı dönüşümüne başladı
YEREL

MASKİ, YUNUSEMRE'DE ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜNE BAŞLADI
8 Nisan Dünya Romanlar Günü
YEREL

8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ
Manisa'da Romanlar hem coştu, hem coşturdu
YEREL

MANİSA'DA ROMANLAR HEM COŞTU, HEM COŞTURDU
Manisa'nın en eski gazetesi Hür Işık 45. yılını kutladı
YEREL

MANİSA'NIN EN ESKİ GAZETESİ HÜR IŞIK 45. YILINI KUTLADI
Yunusemre Sarıgöl'e acımadı: 3-0
YEREL

YUNUSEMRE SARIGÖL'E ACIMADI: 3-0
Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali
YEREL

YUNTDAĞI YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ

Manisa'da cinayet
YEREL

MANİSA'DA CİNAYET
Okulun engelli rampası ve ikinci giriş kapısı belediyeden
YEREL

OKULUN ENGELLİ RAMPASI VE İKİNCİ GİRİŞ KAPISI BELEDİYEDEN
Yeni yolla 30 kilometrelik mesafe 3 kilometreye inecek
YEREL

YENİ YOLLA 30 KİLOMETRELİK MESAFE 3 KİLOMETREYE İNECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...