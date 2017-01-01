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Saruhanlı'ya yeni devlet hastanesi sözü



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine yeni bir devlet hastanesi yapılacağı sözünü verdi.

Saruhanlı Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi Merkezi, Doğum Salonu ve Yoğun Bakım Ünitesi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Leyla Arıcı, Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa İrğat, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Saruhanlı Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastanemizin sorunlarını her fırsatta büyüklerimize aktarmaya, çözüm önerilerimizi de dilimiz döndüğünce sunmaya çalışıyoruz. Çözüm için destek istiyoruz. Özellikle bugün burada yeni hastane binası için ihtiyacımız olan arsa konusunda belediye başkanımızdan desteklerini istirham ediyorum" dedi.

Çağlayan'ın ardından konuşan Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı ise "Sağlık yaşam insanın doğumuyla birlikte elde ettiği bir hak olarak kabul edilir. Bu hak asla değiştirilemez ve ölçülemez. Bireyler sağlıklı olduklarında toplumlar da sağlıklı olur. Bizler de bireysel ve toplumsal sağlık için Manisa ilimizde var gücümüzle çalışmaktayız. 2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programıyla büyük yollar kat ettik. 2017 yında ise Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazına geçtik. Manisa'da Sağlık Bakanlığımızın ve değerli Manisa milletvekillerimizin destek ve katkılarıyla birçok ilkleri gerçekleştirdik ve büyük başarılara imza attık. Özellikli hizmet vermenin ve hastalara şifa vermenin mutluluğunu yaşadık. İlimizde birçok yeniliklere ve projelere imza attık. Saruhanlı Devlet Hastanesinde de Palyatif Tıp projemiz var. İnşallah yeni hastanenin açılışından önce palyatif servisimizi kurarız. Bununla ilgili görüşmeler, çalışmalar başlatıldı. Bugün Saruhanlıda sağlık hizmetlerine bir yenisini daha kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinde hızlı bir gelişme kaydedildiğini belirten Saruhanlı Kaymakam vekili İsmail Çorumluoğlu, "Bundan 15 yıl önce sağlık hizmetleri çok kötü durumdaydı. Bugün durum çok daha iyi ve bu alanda Batı standartlarını yakalamışız. Fazlamız var eksiğimiz yok. Biz halka hizmet sunmak için varız ve çok da çalışmalıyız. Çünkü bu halk özellikle 15 Temmuz'dan sonra çok şeyi hak ediyor. Manisa'nın bir yıl içerisinde ülkenin en iyi sağlık hizmeti veren il olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Saruhanlı'ya yeni bir devlet hastanesi yapılması sözünü verdi. Berber, "Saruhanlı Devlet Hastanesi ne zaman yapılmış merak ettim. Çok eski demişlerdi. Ama 1997 yılında açılmış. Türkiye öyle hızlı gelişiyor ki 20 yıl öncesi çok eski oluyor. Yeni yapılan modern Turgutlu Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve hele hele Manisa Şehir Hastanelerini görünce 20 yıllık olan bu hastaneler maalesef eski görülüyor. Türkiye artık tüm kademeleriyle büyük düşünüyor planlı ilerliyor. Saruhanlı'nın hızla artan nüfusuna ve şehir olarak hızla büyümesinin karşısında daha kapsamlı yeni bir hastane ihtiyacının doğduğunu göstermektedir. Bundan dolayı Saruhanlımıza ve sağlık çalışanlarımıza yeni bir hastane yapılması sözünü veriyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni hizmete başlayan ünitelerin açılışı gerçekleştirildi.

(AŞ-AY-Y)



09.04.2017 18:40:55 TSI

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