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Yılmaz: "Samsun'un 5 plajını daha Mavi Bayrak ile buluşturduk"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'un 5 plajı daha Mavi Bayrak ile buluştu" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte 2017 Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı takip edecek ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.



"2'den 7'ye yükseldi"

Gün boyunca olimpiyatların yapılacağı tesislerin bir kısmını gezen heyete Samsun hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da Mavi Bayrak'lı plaj sayısının 2'den 7'ye yükseldiğini açıkladı. Başkan Yılmaz konuşmasında, "Geçtiğimiz yıllarda Mavi Bayrak almak için başvurularda bulunmuştuk ve 2 plajımızdaki denizimizin temizliğini ve kalitesini Mavi Bayrak'la taçlandırmıştık. Bir yıllık bir süre geçtikten sonra Fener Plajı ve Sheraton Otel'in plajı Mavi Bayrak aldı. Sonra 'Bununla yetinmiyoruz' diyerek 10 plajımız için daha ilgili kuruluşa taleplerimizi ilettik ve onların denetimine sunduk. 10 plajımızın 5'ine Mavi Bayrak verdiler. Diğer plajlarımızın da Mavi Bayrak alması için gerekli düzenlemeleri yapıp tekrar başvuracağız. Kentimizdeki Mavi Bayrak'lı plaj sayısını arttıracağız. Mayıs ayında tören düzenleyerek Mavi Bayrakları plajlarımıza asacağız" dedi.



Terme'de 1, Atakum'da 4 plaja Mavi Bayrak

Mavi Bayrak'ın deniz temizliğinin ve kalitesinin imzası olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mavi Bayrak Samsun'un kentsel ölçekte deniz suyu temizliği, sahil temizliği ve sahil standardı itibariyle gelişmişliğini gösteren bir akreditasyon olduğu için ve sürecin uluslararası bir olimpiyat öncesinde tamamlandığı için sevincimizi sizlerle paylaşmak istedim. Terme Miliç Tesisleri, Atakum'da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı'nın bulunduğu hizadaki plajımız, Çobanlı Sapağı'nda bulunan plajımız, OMTEL Otel'in hemen önünde bulunan plajımız ve Kurupelit Marinasının biraz gerisindeki plajımız Mavi Bayrak almayı hak etti. Böylelikle Samsun denizinin kalitesiyle anılacak bir şehir olma özelliğine de sahip oldu" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



09.04.2017 19:38:15 TSI

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