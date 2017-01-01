YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Orhan'dan Polis Haftası mesajı

Başkan Orhan'dan Polis Haftası mesajı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır anlayışıyla yaşamlarımızı sürdürmeye çalışsak da, vicdanların işlemez olduğu yerde bir devreye girmesi hasebiyle polis teşkilatımız daima önemlidir." dedi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Orhan, "İnsanı diğer yaratılmışlardan ayıran en önemli özelliği nefsidir. "Kabil'i ilk katil, Habil'i ilk maktul yapan da işte bu nefistir. İnsanlığın bu ilk suçundan beri ilahi takdir değiştirilemeyeceğine, insan nefsi öldürülemeyeceğine göre, suçla, suçluyla mücadele edecek, huzuru temin için çalışacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmuştur. Herkesin polisi kendi vicdanıdır anlayışı ile yaşamlarımızı sürdürmeye çalışsak da vicdanların işlemez olduğu yerde bir devreye girmesi hasebiyle polis teşkilatımız daima önemlidir. Bu ehemmiyet özellikle son yıllarda memleketimizin içine çekilmek istendiği bataklığa karşı polis teşkilatımızın, askerimizle birlikte gösterdiği üstün gayret ve başarılarla kendini daha fazla ortaya koymuştur. Halkımızın can ve mal güvenliği ile kamunun huzurunu korumak için 24 saat görev başında fedakarca çalışan emniyet teşkilatımıza toplum olarak minnettarız. Bu duygu ve düşüncelerle, emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü kutluyor, dünden bugüne, memleketin huzuru için canlarını feda etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi ve emeklilerimiz ile halen görev yapan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

(ERZ-Y)



10.04.2017 09:02:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER