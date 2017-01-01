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Ortaca'da Polis Haftası etkinlikleri

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:52
Ortaca'da Polis Haftası etkinlikleri
Ortaca'da Polis Haftası etkinlikleri
- Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Ortaca Tören Alanında düzenlenen programa; Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
Tören ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Türk Polis Teşkilatının 1845 yılından bu yana vatana hizmet verdiğini hatırlatan Ayhan, "Polis teşkilatımız suç ve suçlular ile mücadelesinde sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil. Dünyada ki saygın yerini almıştır. Emniyet Teşkilatımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet korumayı şiar edinmiştir. 15 Temmuz'da ülkemizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğini yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş milletin silahlarını, bu aziz ve fedakar millete doğrultarak, milli idareye karşı kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Türk Polis Teşkilatı, bu hain darbe girişimine kahramanca bir direniş sergilemiştir. Hain darbe kalkışmasında 62 emniyet teşkilatı mensubumuz olmak üzere 248 vatan evladı şehit düşmüş, 2193 vatandaşımız da gazi olmuştur. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, görevimizi yerine getirirken her zaman yanımızda olan yaşadığımız yerin huzuruna katkı sağlayan, desteklerini hiç esirgemeyen başta sayın kaymakamımıza, belediye başkanımıza, başsavcımıza, kardeş kurumumuz olan jandarma teşkilatına ve Ortaca halkına teşkilatım adına teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.
İlçe Emniyet Müdürü'nün konuşmasının ardından tören sona erdi.
(CC-MB-Y)

10.04.2017 10:59:47 TSI
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