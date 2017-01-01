10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Simav'da ücretsiz sinema

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:00
Simav'da ücretsiz sinema
Simav'da ücretsiz sinema

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından çocuklara ve ailelerine ücretsiz sinema keyfi yaşatıldı. Simav Hükümet Konağı Konferans Salonunda, saat 13.00 ve 19.00'da iki seans olarak yapılan sinema gösterimine minikler yoğun ilgi gösterdi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Hükümet Konağındaki konferans salonuna kurulan sinema makinası ile sinemayı yeni kuşaklara unutturmadıklarını söyledi. Özkan, "İki seans halinde sunulan 'Neşeli Dalgalar, Dalga Manya' filmini yaklaşık 500 çocuk ve ailesine ücretsiz izlettik, bir de ücretsiz patlamış mısır ikram ettik. Belediyemiz kültür hizmetleri yeni projelerle devam edecek" dedi. (MEİ-EFE)

10.04.2017 11:07:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tayyar Arıkan: Bizler, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için mücadele ediyoruz
YEREL

TAYYAR ARIKAN: BİZLER, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü Tavşanlı'da törenle kutlandı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TAVŞANLI'DA TÖRENLE KUTLANDI
Kütahya'da 3 bin fidan toprakla buluştu
YEREL

KÜTAHYA'DA 3 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Kablo hırsızlığına suçüstü
YEREL

KABLO HIRSIZLIĞINA SUÇÜSTÜ
Tarım'da uygulamalı eğitimler devam ediyor
YEREL

TARIM'DA UYGULAMALI EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı görevine başladı
YEREL

CUMHURİYET BAŞSAVCISI HAZIM ASLANCI GÖREVİNE BAŞLADI
Süleyman Yılmaz Anaokulu, İlkokula hazır
YEREL

SÜLEYMAN YILMAZ ANAOKULU, İLKOKULA HAZIR
Hisarcık Şehitler Ortaokulunda tiyatro şöleni
YEREL

HİSARCIK ŞEHİTLER ORTAOKULUNDA TİYATRO ŞÖLENİ
Toprak sulama kanalına 200 metre boru döşendi
YEREL

TOPRAK SULAMA KANALINA 200 METRE BORU DÖŞENDİ
Başkanı Hüseyin Güner: Zulümlere sessiz kalmayıp yardım elimizi uzatalım
YEREL

BAŞKANI HÜSEYİN GÜNER: ZULÜMLERE SESSİZ KALMAYIP YARDIM ELİMİZİ UZATALIM
Domaniç Hayme Ana MYO öğrencilerine liderlik semineri
YEREL

DOMANİÇ HAYME ANA MYO ÖĞRENCİLERİNE LİDERLİK SEMİNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu