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Kabadüz'de Polis Haftası kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:01
Kabadüz'de Polis Haftası kutlandı
Kabadüz'de Polis Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Kabadüz'de düzenlenen tören, Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu önünde İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Metin tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen törenin ardından Kabadüz İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyarete gelenlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Törene ayrıca Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kurum amirleri,siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
(MB-SLH-Y)

10.04.2017 11:09:21 TSI
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