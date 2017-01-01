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Gölbaşı ilçesinde yol bakım çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri tarafından yol bakım çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanından çeşitli sebeplerden dolayı bozulan yol ve kaldırım bakım çalışmalarının tamamlandığını belirterek ilçenin muhtelif yerlerinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başkan Özdemir, "Daha yaşanılabilir Gölbaşı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında çeşitli sebeplerle bozulan yollar tamir ediliyor ya da yenileniyor" dedi.

(CK-SD-Y)



10.04.2017 11:10:22 TSI

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