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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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AK Parti Kepez'de çiçek dağıttı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:03
AK Parti Kepez'de çiçek dağıttı
AK Parti Kepez'de çiçek dağıttı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale AK Parti İl Başkanlığı, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, ilçeler ve Beldelerle eş zamanlı olarak Çiçek dağıtımı gerçekleştirildi.
Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adem Yılmaz ve AK Parti Kepez Belde Başkan Yardımcısı Özcan Barın, Mahalle Başkanı Abdullah Akkoyun ve partililerin katıldığı çiçek dağıtımı büyük ilgi gördü. Boğazkent Mahallesinde de eş zamanlı olarak AK Parti Kepez Belde Başkan Yardımcısı Esra Asarkaya ve Mahalle Başkanı İsmail Deniz ve Partililer dağıtımı gerçekleştirirken Hamidiye Mahallesinde de AK Parti Kepez Belde Başkan Yardımcısı Tuğba Mert, Mahalle Başkanı Fatma Şahin Öztürk, Mahalle teşkilatındaki partililer, Kepez sakinleriyle 'Bahar'a çiçekle, yeni Türkiye Evet'le' sloganıyla çiçek dağıtımını gerçekleştirdiler. Dağıtılan çiçekler kısa zamanda tükendi. Cumhuriyet mahallesi, Boğazkent mahallesi ve Hamidiye Mahallesindeki esnaflar, ayrıca Hamidiye mahalle muhtarlığı önüne kurulan pazar esnafı, mahalle sakinleri bu hediyeleri dağıtan teşkilata ve AK Parti Grup Başkanvekili Av.Bülent Turan'a teşekkür etti.
AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, "AK Parti Sevdalıları olarak gündemi takip etmeye ve gönüllere dokunmaya devam ediyoruz, Kepez Teşkilatınca da yürütülen Referandum çalışmalarımıza hızla devam ederken, 'Bahara çiçekle, yeni Türkiye Evet'le' sloganıyla da bu imkanı sağlayan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekilimiz Av.Bülent Turan'a bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.
(GD)

10.04.2017 11:11:14 TSI
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