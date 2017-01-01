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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Polis Teşkilatı 172 yaşında

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:14
Polis Teşkilatı 172 yaşında
Polis Teşkilatı 172 yaşında

(Fotoğraflı)

Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Polis teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü etkinliklerde bulundu.
Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan personel Akbulut Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumunda bulunup saygı duruşu ve istiklal marşını okudu. Daha sonra ise ilçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar makamında ziyaretçileri kabul etti. Güvenlik güçlerinin görevinin halkın canını ve malını korumak ve halkın huzurunu sağlamak olduğunu ifade eden Akpinar, "Bugün teşkilatımızın kuruluşunun 172. yılını huzur ve güven ortamı içerisinde kutlamaktayız. Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla milletimizin huzur ve emniyet içerisinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışı ile Bayramiç halkının güvenliğini sağlamaktayız. Teşkilatımız hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde görev yapan teşkilat mensuplarımız sayesinde milletimizin ve Bayramiç halkının huzur ve güven kaynağı olmaya devam edecektir. Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümü vesilesiyle görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Halan görevi başında bulunan ve emekli olan teşkilat mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini saygı ile selamlıyorum" dedi.
(GD)

10.04.2017 11:20:36 TSI
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