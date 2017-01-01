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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar ESOB heyeti Şahlıurfa'ya çıkarma yaptı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:16
Afyonkarahisar ESOB heyeti Şahlıurfa'ya çıkarma yaptı
Afyonkarahisar ESOB heyeti Şahlıurfa'ya çıkarma yaptı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak beraberindeki heyete ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa da Harran Üniversitesini de ziyaret etti.
Şanlıurfa'da bir dizi ziyaretlerde bulunan ESOB heyet Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile aslen Afyonkarahisarlı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık tarafından kabul edildi.
Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Konak öncülüğündeki heyet daha sonra üniversite hastanesi Başhekimi Yardımcı Doç. Erkan Aslan ile bir araya geldi.
Şanlıurfa'daki ziyaretlerde kendilerine Şanlıurfa ESOB Başkanı Şefik Akay'ın eşlik ettiğini belirten Başkan Konak "Değerli Başkanımız Şefik Akay'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Urfa ziyaretimizden son derece memnun kaldık" dedi.
ESOB Başkanı Konak'a, güneydoğu gezisine İscehisar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ile Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Emet de eşlik etti.
(GC-

10.04.2017 11:22:58 TSI
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