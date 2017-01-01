YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Afyonkarahisar ESOB heyeti Şahlıurfa'ya çıkarma yaptı

Afyonkarahisar ESOB heyeti Şahlıurfa'ya çıkarma yaptı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak beraberindeki heyete ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa da Harran Üniversitesini de ziyaret etti.

Şanlıurfa'da bir dizi ziyaretlerde bulunan ESOB heyet Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile aslen Afyonkarahisarlı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık tarafından kabul edildi.

Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Konak öncülüğündeki heyet daha sonra üniversite hastanesi Başhekimi Yardımcı Doç. Erkan Aslan ile bir araya geldi.

Şanlıurfa'daki ziyaretlerde kendilerine Şanlıurfa ESOB Başkanı Şefik Akay'ın eşlik ettiğini belirten Başkan Konak "Değerli Başkanımız Şefik Akay'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Urfa ziyaretimizden son derece memnun kaldık" dedi.

ESOB Başkanı Konak'a, güneydoğu gezisine İscehisar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ile Bolvadin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Emet de eşlik etti.

(GC-



10.04.2017 11:22:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER