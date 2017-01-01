YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tarım'da uygulamalı eğitimler devam ediyor

Tarım'da uygulamalı eğitimler devam ediyor



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce üreticilerin gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla değişik konularda düzenlenen eğitimler devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Tavşanlı İlçe Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerinden İsmet Güleç tarafından Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile düzenlenen kurslara toplamda 71 çiftçi katılmış olup teorik bilgiler verildikten sonra arazide uygulamalı eğitim verilmiştir" denildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce meyve üreticilerinin gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla meyve bahçelerinde yetiştiricilerinin de katılımıyla budama eğitimlerinin devam ediyor. (Tİ-EFE)



10.04.2017 11:30:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER