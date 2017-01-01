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Işık'a demokrasi ödülü



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BURSA (İHA) - Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Uluslararası İpek Yolu Stratejik Merkezi ve İpek yolu Medya Grubu tarafından düzenlenen "13. Altın Adamlar" töreninde "15 Temmuz demokrasi ödülü"nün sahibi oldu.

15 Temmuzda darbecilere karşı gösterdiği mukavemet ile Mustafa Işık takdir toplamıştı. Işık, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren çeşitli STK başkanlarını ve halkı da direnişe davet ederek darbecilere karşı meydan okumasıyla hafızalara kazınmıştı. Darbe sonrasındaysa halkın bilinçlenmesine yönelik çok sayıda faaliyet yapan Başkan Mustafa Işık, ödüle layık görüldü. Işık, Uluslararası İpek Yolu Stratejik Merkezi ve İpek yolu Medya Grubu tarafından "13. Altın Adamlar" töreninde "15 Temmuz demokrasi ödülü"nün sahibi oldu.

(AY-MŞ)



10.04.2017 11:40:33 TSI

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