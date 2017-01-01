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Cihanbeyli'ye Gençlik Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:55
Cihanbeyli'ye Gençlik Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor
Cihanbeyli'ye Gençlik Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Gençlik Merkezi'nin inşaatında sona yaklaşılıyor.
İlçede büyük bir eksikliği giderecek olan Gençlik Merkezi, yıkılan eski Anadolu Lisesi binasının arazisine yapılıyor.
Gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerine fırsat vererek topluma aktif bireyler olarak katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, "Bizim vermiş olduğumuz sözlerden biriside Gençlerimize Gençlik Merkezimizi kazandırmaktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile girişimlerimiz sonucu ilçemize kazandırıyoruz. Gençlik Merkezimiz Cihanbeylili gençlerimiz için sohbet ve muhabbet ortamının sağlanacağı bir sosyalleşme zemini hazırlayacak. Serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirecekleri güzel bir esere kavuşacaklar. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlik Merkezimiz İlçemize ve Gençlerimize hayırlı olsun. Yakın zamanda hizmete açacağız" dedi
Gençlik Merkezi; çok amaçlı salonlar, spor salonu, dans, folklor salonları, heykel ve resim atölyeleri, müzik atölyesi, plastik sanatlar ve el işçiliği atölyeleri bilgisayar salonu, kütüphane ve dersliklerden oluşuyor.
(AH-Y)

10.04.2017 12:02:09 TSI
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