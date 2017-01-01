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Niksar'da Polis Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. kuruluş yıl dönümü Tokat'ın Niksar ilçesinde kutlandı.

Kutlamalar Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle başladı. Törene Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Turgut, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Turgut'un Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Turgut, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek,"10 Nisan 1845 tarihinde polis nizamnamesi ile kurulan ve şanla, şerefle yazdığı 171 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 172. kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Polis, anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret, feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görevini yürütmektedir. Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir. Her türlü bölücü teröre karşı ve gençliğimizin büyük belası uyuşturucu ile mücadele ve trafik terörü başlıca öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bunlarla mücadelemiz aralıksız devam etmektedir ve sonuna kadar da devam edecektir" dedi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından, İlçe Emniyet Müdürü Turgut, Polisevi'nde tebrikleri kabul etti. Kutlamalar polis evinde protokol tarafından pasta kesilmesinin ardından, misafirlere yapılan ikramlarla sona erdi.

(SÖZ-UY-Y)



10.04.2017 12:05:29 TSI

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