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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Emniyet Müdüründen Şehit Aileleri Derneğine ziyaret

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:59
Emniyet Müdüründen Şehit Aileleri Derneğine ziyaret
Emniyet Müdüründen Şehit Aileleri Derneğine ziyaret

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.
Ziyarette Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneğini Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şehit yakınları ile sohbet eden İl Emniyet Müdürü, vatanın ayakta kalmasını sağlayan şehitlere ve ailelerine minnet borçlu olunduğunu söyledi.
Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Beşkardaş ise Kırşehir'de 17 polis memurunun şehit olduğunu anlattı.
Beşkardaş, Kırşehir merkezde 7, Akpınar 3, Boztepe 1, Mucur 2, Kaman 4 polis memurunun şehit olduğunu ifade etti.
(EÖ-SK)

10.04.2017 12:05:45 TSI
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