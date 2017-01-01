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10 Nisan Polis Haftası



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.

Hükümet konağı önünde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ile kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Bulanık Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan günün anlam ve önemini nedeniyle bir konuşma yaptı. Ayhan, "Kahramanlıkla yazılmış, 172 yıllık bir maziyi geride bırakan teşkilatımız, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Emniyet teşkilatı; vatandaşın canını, malını koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri yerine getirmektedir. Bizler bu görevi yerine getirirken, hukuk devletinin bir kurumu olduğumuzu asla unutmuyoruz. Çünkü hukuka ve adalete dayanmayan güç zorbalıktır. Hukuk devletinde polis adalete dayalı bir kuvvettir. Onun için zalim değil adil, korkulan değil güvenli bir güçtür. Bu vesileyle şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Terörle mücadelemize kararlıkla devam ettireceğiz ve Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız" dedi.

Program, şehit polisler için Merkez Camisi'nde verilecek mevlit töreni ile son bulacaktır.

(MSA-Y)



10.04.2017 12:08:31 TSI

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