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Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü Tavşanlı'da törenle kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:07
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü Tavşanlı'da törenle kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü Tavşanlı'da törenle kutlandı

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle kutlanan 10 Nisan Polis Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıl dönümü 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri münasebetiyle Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel tarafından 172. Kuruluş Yıl dönümü anısına Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.
Törenin ardından Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebrik ve ziyaretçiler kabul edilerek tüm katılımcılar için kokteyl düzenlendi.
Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürü Turgay Temel günün anlam ve önemine ilişkin şunları ifade etti, "Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra iç güvenlik hizmetlerinin eskisi ile kıyaslanamayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı olarak yürütülmesi uygulaması sürmüştür. Örgütlenme açısından ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'de "Polis" adıyla bir teşkilat kurmuş, yeni kurulan Polis Teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiştir. Bu tarihte Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü olarak kabul görmüştür. Bugün de Türk Polis Teşkilatının kuruluşun 172. yıl dönümünü kutlamaktayız. Gücünü milletten ve kanunlardan alan Emniyet Teşkilatı 172 yıldır Hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle insan haklarına saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak kamu düzenini korumak amacıyla büyük bir fedakarlık göstererek ilk günkü gibi çalışmaktadır. Suç ve suçlular ile yapılan mücadelenin yanında ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan kirli oyunlara alet olan terör örgütleri ve illegal yapılanmalar karşı teşkilat mensupları olarak halkımızın da desteğini alarak birlik ve dirlik içerisinde canımız pahasına mücadele etmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Başta büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan vatandaşlarımıza ve güvenlik mensuplarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diler tüm Gazilerimize Şükran ve minnetlerimi sunarken halen görevi başında suçla ve Terörle mücadele eden tüm Güvenlik kuvvetlerimize üstün başarı ve kolaylıklar dilerim" (Tİ -EFE)

10.04.2017 12:11:31 TSI
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