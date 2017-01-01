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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Şemdinli'de Dengbejler Gecesi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:10
Şemdinli'de Dengbejler Gecesi
Şemdinli'de Dengbejler Gecesi

(Fotoğraflı)

Ecevit Bay
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dengbejler Gecesi' büyük ilgi gördü.
Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dengbejler Gecesi'ne İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Akdeniz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, ilçe esnafı ve vatandaşlar katıldı. Gecede dengbejler, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Yaklaşık bir saat süren gecede, dengbejler bir birinden güzel şarkılar seslendirdi.
(MSA-Y)

10.04.2017 12:17:38 TSI
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