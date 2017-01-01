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Devrek'te polis teşkilatı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Devrek'te düzenlenen tören protokol, daire müdürleri ve vatandaşların katılımı ile coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Devrek Emniyet Müdür Vekili Ferdi Kuyu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Düzenlene kutlama töreninde konuşan Emniyet Müdür Vekili Ferdi Kuyu, "Bu gün Türk polisi olarak 172.kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve kıvancını yaşıyorum. Bu sevincimizi birlikte paylaşma nezaketi gösteren sizlere, şahsım ve mensubu olmaktan gurur duyduğum teşkilatım adına saygı ve şükranlarımı sunarım. 172. kuruluş yıl dönümü kutlama törenimize hoş geldiniz. İlk defa polis adı verilen gerçek anlamda polis teşkilatımız 10 Nisan 1845 tarihinde yayınlanan polis nizamnamesi ile kurulmuştur. Polis anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret, feragat ve fedakârlıklarla gece gündüz demeden görevini yapmaktadır. Devletin bekası milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir. Polis her türlü gerici akımlara, bölücü teröre, darbecilere, gençliğimizin büyük belası uyuşturucuya ve trafik terörüne karşı mücadeleye aralıksız devam etmektedir. Tüm bu hizmetleri yerine getirirken huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Polis bu görevlileri yerine getirirken vatandaşın yardımına her zaman ihtiyacı vardır, haktan kopuk bir görev anlayışı ile başarılı olmak mümkün değildir. Devrek ilçesi Karadeniz bölgesinin huzurlu ilçelerinden bir tanesidir, burada en büyük pay şüphesiz Devrek halkınındır. Huzur ve güven ortamını sizlerden aldığımız destekle sağladık, yine sizlerden alacağımız destekle huzur ortamı devam edecektir. Bu mutlu günümüzde devletimiz ve milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anarken geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımızı belirtir, emekli ve gazilerimizi minnetle anar, halen görevde olan teşkilat mensuplarımıza görevlerinde başarılar, sağlık ve mutluluklar diler saygılarımı sunarım" dedi.

Programın ardından davetlilere Emniyet Müdürlüğünde çeşitli ikramlarda bulunuldu. Düzenlenen kutlama törenine; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Cumhuriyet Baş Savcısı Mustafa Büyükbaş, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gün Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, İlçe Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Aziz Kalaycı, TSO Başkanı Ertan Cıvak, emniyet teşkilatı çalışanları, polis yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

(FE-OA-Y)



10.04.2017 12:47:15 TSI

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