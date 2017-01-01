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Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Yıl Dönümü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:40
Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Yıl Dönümü
Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Yıl Dönümü

(Fotoğraflı)

Bahattin Gözütok
ERZURUM (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Yıl dönümü Şenkaya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlama etkinlikleri Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeline konulan çelengin ardından şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Akabinde günün anlam ve önemini belirtir konuşmasını İlçe Emniyet Amiri İkbal Gür yaptı. Çelenk töreninde, Türk Polis Teşkilatının 172. Yıldönümü münasebetiyle okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir yarışmasında birinci olan Hüseyin Köycü Ortaokulu 7 inci Sınıf öğrencisi Furkan Sağlam "Fethi Sekin" adlı şiirini okudu.
Çelenk töreninin ardından İlçe emniyet amirliğinde tebrikler kabul edilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.
(BG-AT-Y)

10.04.2017 13:47:30 TSI
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