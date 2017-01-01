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İstanbul'da Türk Dil Bayramı kutlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - İstanbul Karamanlılar Derneği, İstanbul'da düzenledikleri bir dizi etkinliklerle Türk Dil Bayramını kutladı.

Karamanlılar Derneği ile Bağcılar Belediyesi'nin birlikte organize ettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği "'Medeniyet Dili Türkçemiz" konulu panel Bağcılar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Karataş'ın yönettiği panelde konuşmacılar Türk dilini geniş bir yelpazede ele aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen panelin sonunda konuşmacılara İstanbul Karamanlılar Derneği Başkanı Rafet Akdaş ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk tarafından çeşitli hediyeler verildi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen şölende ise, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Bedia Akartürk ve Konya Kaşık Grubu sahne aldı. Şölene, Karaman ve Konya Sivil Toplum Kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Konser öncesi protokol konuşmaları yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, yaptığı konuşmasında gündemi değerlendirerek, bu etkinliği düzenleyen dernek başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti. İstanbul Karamanlılar Derneği Başkanı Rafet Akdaş ise Türk Dil Bayramı'nın kutlanmasında kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Akdaş, Karaman'ı ve Türk Dilini tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Başta Karaman milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız ile istişare yapıp çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da belediye otobüslerine reklamlar vererek ilçelerde afişler asarak basın toplantısı ile dil bayramımızı her yerde herkese duyurduk" diye konuştu.

İstanbul Karamanlılar Derneği'nin katkılarıyla çekilen ve galası etkinlikler çerçevesinde yapılan "Dil, Din ve Tarih Bilinci" belgeselinin ise 13 Mayıs 2017 tarihinde Karaman'da gösterime sunulacağı bildirildi.

(MD-AH-Y)



10.04.2017 13:55:20 TSI

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