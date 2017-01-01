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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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(Görüntü HD) Siverek'te polis teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:52
(Görüntü HD) Siverek'te polis teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlandı
(Görüntü HD) Siverek'te polis teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Cumhurriyet Meydanında düzenlenen törene Başsavcı Vekili Medet Akcan, Siverek İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, STK temsilcileri, polis aileleri ve emniyet mensupları katıldı. Emniyet Müdürü Gül'ün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından, tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Okunan İstiklal Marşı sonrasında ise Siverek İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, "Bugün mazisi başarılarla dolu, Türk Milettinin sevgi ve güvenini kazanmış, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, anayasa ve yasalara sadakatle gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Emniyet teşkilatının halkın güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olduğunu söyleyen Gül, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin, ülkemizin huzur, güven ve istikrarının güvencesidir. Toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati öneme haiz görevleri yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızla omuz omuza geçen 172 yılın bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaktadır" ifadelerini kullandı.
Program konuşmanın ardından Şehit Nihat Karakoca Polis Karakolu bahçesinde düzenlenen kokteyl ile devam etti. Bahçede tebrikleri kabul eden Emniyet Müdürü Gül, katılımcılara teşekkür etti.
(CS-SD-Y)

10.04.2017 13:58:47 TSI
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