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Beyşehir'de Türk Polis Teşkilatının 172 yaşı kutlandı



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Taşdemir, İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti. Kaymakam Taşdemir de, polis teşkilatının haftasını kutladı. Kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene ise, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Alper Arıkan, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Buğra Türker, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri İbrahim Taşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, polis teşkilatı mensupları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Taşdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasını müteakip saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdür Vekili Taşdemir, anıt alanındaki programın ardından emniyet müdürlüğünde tebrikleri kabul etti. Hafta dolayısıyla, polis teşkilatı mensupları Beyşehir şehitliğini de ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Tören alanında ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde teşkilat mensuplarının haftasını kutlayan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, teşkilatın kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, 172 yıllık köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahip olan Türk Polisinin, asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösteren gözde bir teşkilat olduğunu kaydetti. Başkan Özaltun, "Bayrak için, Devlet İçin, Vatan İçin, Milletimiz için canlarını seve seve vermeye hazır olan tüm Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftasını en içten dileklerimle kutlayarak; bu ulvi görevi yerine getirirken şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

(ARÖ-AH-Y)



10.04.2017 14:04:51 TSI

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