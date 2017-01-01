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Başkan Koçhan, Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü'nü kutladı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle Maçka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette polislerin gününü kutlayan Başkan Koçhan, "Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutluyor, zor şartlar altında başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz topluma hizmet etmek için varız. Bu nedenle ecdadımızın da geçmişte ifade ettiği gibi 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözü çok doğrudur. Şunu iyi bilmeliyiz ki, kamu hizmetlerinin gerçek müşterisi vatandaşlarımızdır ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerden en önemlilerinden biri de güvenlik hizmetidir. Çünkü güvenliğin olmadığı yerde insanların mutlu olması, huzurlu olması, hayatından lezzet alması mümkün değildir. Bu duygu ve düşünceler ile tekrar emniyet teşkilatımızın 172. yıldönümünü ve Polis Haftasını kutluyor, tüm emniyet mensuplarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(BK-ÖS-Y)



10.04.2017 14:16:30 TSI

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