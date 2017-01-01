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Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı kutlamaları

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:11
Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı kutlamaları
Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı kutlamaları

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Törene, Kaymakam Mustafa Kaya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tamer Nazmi Sezen, Belediye Başkan Vekili Deniz Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile teşkilat mensupları katıldı.
Eski Hükümet Konağı önünde İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'ın kutlama mesajıyla süren törende konuşan Lüleburgaz Emniyet Müdürü Ali Koca, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Hukuk devletinde kaba kuvvetin olmadığını kaydeden Koca, "Bizler görevimizi yerini getirirken, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğumuzu asla unutmuyoruz. Çünkü, adalete dayanmayan güç zorbalıktır, zalimliktir. Hukuk devletinde polis. adalete dayalı bir kuvvettir. Onun için zalim değil, adaletli, korkutan değil, güvenilen bir güç olmak zorundadır. Hukuk devletinde hiçbir zaman kaba kuvvet ve zorbalık yoktur. Bizim en başta gelen görevimiz herkesin özgür hayatına bir diğerinin haklarına zarar vermeden devam etmesini sağlamak, devletin her kesimde her köşede var olduğunu hissettirmektir. Türk polisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Törende İlçe Emniyet Müdürlüğünde başarılı çalışmalarda bulunan personel Kaymakamlık makamınca başarı belgesi ile ödüllendirildi. Düzenlenen törenin ardından Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Çocuk Büro Amirliği binasında tebrikleri kabul etti.
(KA-MEF-Y)

10.04.2017 14:19:00 TSI
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