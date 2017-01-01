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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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AK Partiye katılanlara rozet taktı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:26
AK Partiye katılanlara rozet taktı
AK Partiye katılanlara rozet taktı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Direkli Mahallesinde düzenlenen evet toplantısında bazı vatandaşlar, Ak partiye katıldı.
Direkli Mahallesinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığıyla birlikte organize edilen evet toplantısında Fadıl Çoban ve Nevzat Aksoy'un aileleri ve akrabaları AK Parti'ye katıldı. Ailelere rozetlerini Başkan Ekinci ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı İsmail Demirbaş taktı. Toplantıda ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerine değinen Başkan Ekinci, yapılmak istenilen tüm oyunlara 16 Nisan'da son vereceklerini belirti. AK Parti'ye aileleri ve akrabalarıyla birlikte katılan Fadıl Çoban ve Nevzat Aksoy'a da teşekkür eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu katılımlarla Eyyübiye'nin, Şanlıurfa'nın daha güçlendiğini söyleyerek, "Katılımlarıyla bizleri güçlendiren, gücümüze güç katan Fadıl Çoban ve Nevzat Aksoy'a çok teşekkür ediyoruz. Tabi güçlü bir evet için bu tarz katılımlar önemli. Aynı duygulara sahibiz hassasiyetlerimiz aynı. Belki yolumuzun ayrıldığı zamanlar oluyor ama bugün onlarla beraber Direkli daha güçlü, Eyyübiye daha güçlü ve Şanlıurfa daha güçlü inşallah. Ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi son zamanlarda bizi bir birimize düşürmeye çalışanlar, her zamankinden çok daha fazla saldırmaya başladı. Daha önce taşeronlar aracılığıyla bizleri bölmeye çalışıyorlardı ama artık kendileri oyuna girmeye başladılar. Hollanda'nın ve Almanya'nın yaptığını gördünüz, diğer Avrupa ülkelerinin yaptığını görüyorsunuz. Bu millet kendi kaderini kendisi çizmek isterken başka ülkeler sizin de gördüğünüz gibi müdahale ediyor. Bu evet meselesi Türkiye'nin sorunu olduğu halde Almanya söze giriyor, Hollanda diğer taraftan işe karışıyor. Neden, çünkü onlar bizim için tuzaklar kurmuşlardı ama 16 Nisanda çıkacak güçlü bir evet ile tüm oyunları sona erdireceğiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı İsmail Demirbaş ise katılım gösterenlere teşekkür ederek, "Öncelikle Nevzat Aksoy ve Fadıl Çoban'a bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. Tabi burada 2014'ten bu yana malumunuz belediye anlamında merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü olmak üzere 3 ilçeye ayrıldı. Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci buranın hatipliğini üstlendi. İnsanın olduğu her yerde her zaman hizmete ihtiyaç vardır. Bizim belirli bir imkanımız var, belirli bir bütçemiz var. Toplamda 36 merkez, 117 kırsal mahallemiz bulunmakta. Sadece bu merkez mahallelerin bir tanesi yapıya uygun, o da TOKİ Mahallemiz. Diğer 35 mahallemiz imar, iskan yönünden sıkıntılı mahallelerimiz. Bu mahallenin büyük sıkıntılarından biri kısmen tapu sorunu. Bu noktada gerçekten belediye başkanımız özverili bir şekilde çalışmasını devam ettiriyor" şeklinde konuştu.
(Şİ-SD-Y)

10.04.2017 14:34:15 TSI
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