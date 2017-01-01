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Dursunbey OSB İmar Planı Onaylandı



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi imar planı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Yeni süreçte altyapı ihale süreci başlayacak.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın göç ve işsizliğe yönelik olarak Belediye Başkanlığı görevine gelmeden önce sözünü verdiği Organize Sanayi Bölgesinde oldukça önemli aşama kaydedildi. Diğer illerde açılan Organize Sanayi Bölgelerinin 8 yıllık süreçte geldiği imar planı aşaması Dursunbey Belediyesi tarafından 18 ayda tamamlanarak Bakanlığa sunuldu. Ayrıca OSB'nin bulunduğu alan olan Akbaşlar Bölgesinden 969 dönümlük alan 232 bin TL bedelle hazineden alınarak Dursunbey OSB yönetimine geçti.

Bu önemli gelişmenin ardından Bakanlık tarafından kabul edilen Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi imar planı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan tarafından Ankara'da imzalandı. Bilim Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk'ün katılımı ile gerçekleşen imza programında OSB'de fabrikaların oturacağı paftalar da imzalanarak kabul edildi. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Uzun süredir hayalini kurduğumuz OSB'de şükürler olsun ki çok önemli bir aşama kaydettik. İnanın gece gündüz Organize Sanayi Bölgesi ile yatıp kalkıyoruz. Rüyalarımızda dahi Dursunbey'e kurulacak olan OSB ile ilgili plan ve program yapıyoruz. OSB için yaptırdığımız İmar Planı Bilim Sanayi ve teknoloji bakanlığımız tarafından şükürler olsun kabul edildi. Bundan sonraki süreçte OSB'de kanalizasyon, Doğalgaz, Arıtma, yağmur suyu, elektrik, telefon gibi alt yapı işlerinin ihalesini yapacağız. Bilindiği üzere Devletimiz bizlere yaklaşık 18 Milyon TL altyapı için para ayırdı. Bu para yetmez ise bu kadar daha parayı Devletimiz Dursunbey OSB'ye gönderecek. İnşallah birkaç ay içerisinde Akbaşlar bölgesinde kepçelerin, kamyonların çalışmaya başladığını göreceğiz. 2018 yılının ilk çeyreğinde ise inşallah fabrikaların temelleri atılmaya başlayacak. Ben bu süreçte bizlere destek olan Sayın Bakanımız Faruk Özlü'ye, Bilim Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk'e, Balıkesir Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'a teşekkür ederim" dedi.

İmzalanan ve kabul edilen imar planı sonrası Dursunbey OSB'de altyapı çalışmaları yapılacak olan ihale sonrası başlayacak.

(HD)



10.04.2017 15:09:21 TSI

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