10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisar, Türkiye de ayçiçeği tohum üretiminde 2. Sırada

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:02
Afyonkarahisar, Türkiye de ayçiçeği tohum üretiminde 2. Sırada
- Kentte tohumluk ayçiçeği yetiştiriciliği 2017 yılında 35 bin dekar alana ulaştı

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, kentte 2010 yılında yaklaşık 200 dekar ile başlanan tohumluk ayçiçeği yetiştiriciliğinin 2017 yılında 35 bin dekar alana ulaştığını kaydederek, "İlimiz Türkiye de ayçiçeği tohum üretiminde 2. sıradadır" dedi.
Arap başkanlığında, kurum yöneticileri, Emirdağ Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve konu uzmanı mühendislerin katılımı ile "Afyonkarahisar Tohumluk Komisyonu" toplantısı yapıldı. Toplantıda tohumluk ayçiçeği üretiminde oluşturan tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanları ile ilgili kararlar alınarak tohumluğun kenttekii durumu ve sorunları ele alındı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan ve ayçiçeği üretiminin son 3 yılda ciddi anlamda arttığını ifade eden Arap, "İlimizde özellikle son üç yıldan beri sözleşmeli tohumluk ayçiçeği üretimi giderek artmaktadır. 2010 yılında ilimizde yaklaşık 200 dekar ile başlanan tohumluk ayçiçeği yetiştiriciliği 2017 yılında ise 35 bin dekara ulaşmıştır. Tohumluk üreten firmaların ilimizi ve özellikle Emirdağ bölgesini tercih etmelerinin sebebi toprak, sulama ve iklim gibi özelliklerin uygun olmasıdır. Tohumluklar 'OECD Sertifikasyon Sistemi' dahilinde ihraç amaçlı üretilmektedir. Sözleşmeli tohumluk ayçiçeği üreticileri elde ettikleri gelirden memnun olduklarından her geçen gün talep hızla artmaktadır. Firmalarda gelen talep karşısında üretimlerini sürekli artırmaktadırlar. Üretimle birlikte tarla kontrollerinde istihdam edilen tarım işçileri nedeniyle ayrıca bir iş sahası da açılmaktadır. Bu şekilde üreticilerle birlikte tohumluk ayçiçeği üretimine direkt ve endirekt olarak katkıda bulunan tüm kesimin refah düzeyi artmaktadır.
Tohumluk ayçiçeği aynı zamanda alternatif bir ürün haline gelerek münavebe deseninin genişlemesine ve damlama sulama sisteminin kullanımının artmasına da faydası olmuştur. İlimiz Türkiye de ayçiçeği tohum üretiminde 2. sıradadır. Tüm bu gelişmeler diğer firmalarında ilgisini çekmeye başlamış ve ekiliş için talepler çoğalmıştır. Yakın bir zamanda en fazla üretim yapan ve tercih edilen il konumuna gelecektir" dedi.
(GC-

10.04.2017 15:09:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Başkan Konak: &quot;Polisimiz canla başla çalışıyor&quot;
YEREL

BAŞKAN KONAK: "POLİSİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"
Başkan Acar: &quot;Polis bizim her şeyimiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ACAR: "POLİS BİZİM HER ŞEYİMİZ"
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
Başkan Sel, Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümünü kutladı
YEREL

BAŞKAN SEL, POLİS TEŞKİLATI'NIN 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Afyonkarahisar ESOB heyeti Şahlıurfa'ya çıkarma yaptı
YEREL

AFYONKARAHİSAR ESOB HEYETİ ŞAHLIURFA'YA ÇIKARMA YAPTI
Emirdağ Ağzı isimli kitabın 2. baskısı yayınlandı
YEREL

EMİRDAĞ AĞZI İSİMLİ KİTABIN 2. BASKISI YAYINLANDI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Afyonkarahisar'da &quot;İçimizdeki Kahramanlar&quot; etkinliği
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA "İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" ETKİNLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!