10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sason'da Polis Teşkilatı'nın 172'nci Kuruluş Yıldönümü kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:09
Sason'da Polis Teşkilatı'nın 172'nci Kuruluş Yıldönümü kutlandı
Sason'da Polis Teşkilatı'nın 172'nci Kuruluş Yıldönümü kutlandı

(Fotoğraflı)

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 172'nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Kemal Avcu, "Emniyet Teşkilatı kamu düzenini sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlamak gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Bizler bu görevi yerine getirirken demokratik laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğunu asla unutmuyoruz. Çünkü adalete dayanmayan güç zorbalıktır, zalimliktir. Ama kuvvete dayanmayan adalette aciz olur. Hukuk devletinde polis, adalete dayalı bir kuvvettir. Onun için zalim değildir, adaletlidir. Korkulan değil güvenilen bir güçtür. Hukuk devletinde hiçbir zaman kaba kuvvet zorbalık yoktur. Kimse kabadayılıkla efelikle kendisine başkasının hakkı üzerinde bir hayat kuramaz. Eğer birileri böyle bir yaşamı bu toplum içinde yapabiliyorsa toplum o zaman devletin otoritesinden ve varlığından endişe eder ve nerede bu Devlet diye aramaya başlar. Bizim en baştaki görevimiz devleti aratmamaktır. Devletin vatanın her köşesinde olduğunu hissettirmektir. Çünkü kuruluş amacımız budur" dedi.
Ardından Sason Şehitler Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Müjde Demir, polislere ithafen yazdığı şiiri okudu. Tören, Sason Şehit ve Gazi yakınları tarafından İlçe Emniyet Amirliği personeli için hazırlanan plaketin Emniyet Amiri Kemal Avcu'ya verilmesiyle sona erdi.
(SÖ-MP-Y)

10.04.2017 15:16:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muhtarların SGK primi sevinci
YEREL

MUHTARLARIN SGK PRİMİ SEVİNCİ
Batman Havalimanı bir ayda 39 bin 111 yolcuya hizmet verildi
YEREL

BATMAN HAVALİMANI BİR AYDA 39 BİN 111 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
Batman'da kayıp gencin cesedi bulundu
YEREL

BATMAN'DA KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU

Batman'da elektrik hatları yer altına alınıyor
YEREL

BATMAN'DA ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINIYOR
Batmanlı atlet Balkan ikincisi oldu
YEREL

BATMANLI ATLET BALKAN İKİNCİSİ OLDU
Batman'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

BATMAN'DA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Sasonlu 15 öğrenci Prag'a gönderildi
YEREL

SASONLU 15 ÖĞRENCİ PRAG'A GÖNDERİLDİ
Öğrencileri için sahneye çıktılar
YEREL

ÖĞRENCİLERİ İÇİN SAHNEYE ÇIKTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!