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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2. dönem toplantısı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:11
İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2. dönem toplantısı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de yapılan yatırımların değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2. dönem toplantısı İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi toplantı salonunda Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı başkanlığında yapıldı.
Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, ildeki yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ve il müdürleri katıldı. Toplantıda 2017 yılında ildeki kamu kurum ve kuruluşunca yapılan yatırımlar görüşüldü. Toplantıda 2017 yılında Kırklareli'de toplam 482 projenin uygulandığı, bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 889 milyon 603 bin 889 TL olduğu, toplam 57 milyon 790 bin 383 TL harcama yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, toplantıya katılan kurum yetkililerine teşekkür ederek, toplantıyı sonlandırdı.
(YG-MEF-Y)

10.04.2017 15:18:37 TSI
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