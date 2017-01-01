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Şair Hıfsı Kağızman'da anıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:09
Şair Hıfsı Kağızman'da anıldı
Şair Hıfsı Kağızman'da anıldı

(Fotoğraflı)

Serkan Çağlar
KARS (İHA) - Kağızman ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurtuluş Savaşı yıllarında Kağızman'ı işgal eden Rus birliklerinin geri çekildiği dönemde Ermeniler tarafından henüz 25 yaşındayken şehit edilen büyük ozan Kağızmanlı Hıfzı, şehadetinin 99. yıl dönümünde Kağızman'da anıldı.
1893 yılında Kağızman'da doğmuş, küçük yaşlardan itibaren çok ustaca şiirler söylemiş ve özellikle Sefil Baykuş ağıtı ile edebiyatımızda çok önemli bir yer edinmiş olan Kağızmanlı Hıfzı, 99. ölüm yıl dönümünde Kağızman Halk Eğitimi Merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde törenle anıldı.
Türk Halk Edebiyatı tarihinin en önemli ağıt yazan şairlerinden olan Hıfzı, çok uzun soluklu şiirleri, dildeki sadelik ve ustalığı ile tanınıyor. 15 yaşında ilk şiirini yazmış, 25 yaşında şehit edilmiş olan Kağızmanlı Hıfzı, 10 yıllık sanat hayatı süresinde hüsn-i talil, tecaül-i arif, teşhis ve intak sanatlarını halk edebiyatında en ustaca kullanan şairimiz. İlk olarak Fahrettin Kırzıoğlu, Mahir Baranseli, Nejat Birdoğan ve Nihat Sami Banarlı tarafından edebiyat dünyasına tanıtılan Kağızmanlı Hıfzı, çok genç yaşta hayatını kaybetmiş olmasına rağmen aşk, tabiat, din, kahramanlık konularını sade bir dille ve içten söyleyişle işlediği şiirleriyle Türk Halk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip olmuştur.
Kağızman'ı işgal eden Rusların Kurtuluş Savaşı yıllarında geri çekildiği dönemde 8 Nisan 1918 günü yaralanan ve 9 Nisan 1918'de şehit düşen büyük ozan Kağızmanlı Hıfzı, şehit edilişinin 99. yıl dönümünde Kağızman'da Şair Hıfzı ilköğretim okulunda anıldı.
Kağızman Şair Hıfzı ilköğretim okulundaki anma töreni Kağızman Halk Eğitimi Merkezi'nde devam etti. Kağızman ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda Kağızmanlı Araştırmacı yazar Sair Küçük(miskini)tarafından Hıfzı'nın hayatı, sanatı, kişiliği ve şiirlerinin Türk edebiyatındaki yeri anlatıldı.
Halk ozanları Uygar Önalan ,Mahmut Işık, Mustafa Aladağ ve Mahmut Kağızmanlı tarafından Hıfzı'nın türküleri seslendirildi.
(SÇ-AT-Y)

10.04.2017 16:17:10 TSI
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