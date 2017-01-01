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Sarıkamış'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:09
Sarıkamış'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılı
Sarıkamış'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Sarıkamış'ta Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 172. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki meydanda yapılan törende, İlçe Emniyet Müdürü, Kamber Ruhi Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende konuşan Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, barış, huzur ve güvenliğin önemine değinerek, güvenliğin tam olarak tesis edilmediği yerlerde, ne eğitim, ne sağlık, ne de adalet hizmeti verilemeyeceğini, sanayi ve ekonominin de gelişemeyeceğini söyledi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 172 yıldır yüce Türk milletinin barış, huzur ve güvenliğini sağlamak için çaba sarf ettiğini belirten Yıldırım, "Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü olarak görevimiz, devlet hiyerarşisine mutlak itaat ederek disiplin içerisinde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu uğurda bütün arkadaşlarımızla her türlü riski almaya hazırız. Gece gündüz sorumluluk bölgemizin her sokağında yaya ve motorize ekiplerimizle Sarıkamış halkının hizmetindeyiz. Bugüne kadar vazifesini yerine getirirken şehit olan polislerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.
Etkinliklere, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 9'uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Feramuz Gündüz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından katılımcıların ziyaret ettiği Emniyet müdürlüğünde tebrikler kabul edildi.
(IÇ-AT-Y)

10.04.2017 16:17:27 TSI
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