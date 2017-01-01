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Yenice tarım şehri olma yolunda



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Yenice Kalkım Göleti Sulama Tesisi Kapalı Sistem Dönüşüm İnşaatının 2. Kısmı ihalesinin 2 Mayıs tarihinde Çanakkale İl Özel İdaresinde ihalesi yapılacağı açıklandı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "2. Kısım Proje tamamlandığı takdirde Kalkım Göleti Sulama Tesisi tamamen kapalı sisteme dönüşecektir. Cazibe ve elektropompajla toplam 512 hektar tarım arazisi basınçlı sulama sistemleriyle sulanacaktır. Proje için İller Bankasından 2.432.321,98 TL tahsis edilecektir. Biz şehrin her alanda gelişmesini ve yatırımların artmasını istiyoruz" dedi.

Yenice'de tarım alanında sulama sisteminin modernleştiğini belirten Turan, "Kapalı sistem sulama tesisi aynı zamanda Koruköy göletine de yapılacak. Daha öncesinde 1 ve 2. kısımları yapılmıştı. Şimdi 3. kısmına geçiyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 7796 dekar arazi basınçlı sulama sistemleriyle sulama olanağına kavuşacaktır. Pazarköy ve Koruköy köylerinden 818 aile projeden yararlanacaktır. 3. Kısım projesi için İller Bankası A.Ş. den 2.196.499.- Tl kredi tahsis edilmiştir" diye konuştu.

(GD)



10.04.2017 16:18:32 TSI

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