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Çatruoğlu, referandum gezilerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, referandum çalışmaları için Çaycuma Perşembe Beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Referandum çalışmaları kapsamında gezileri sürdüren Çaturoğlu ilk olarak Çaydeğirmeni Belediyesine ziyarette bulundu. Çaturoğlu'nu, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve Kadın Kolları Başkanı Esra Savaş çiçeklerle karşıladılar.Belediye Başkanı Gebeş ile birlikte Belediye binasına geçen Çaturoğlu, burada Belediye Meclis üyeleri, belde başkanı ve yönetimi, kadın ve gençlik kolları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Gebeş, Belediye çalışmaları hakkında Çaturoğlu'na bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebeş, Çaturoğlu'na teşekkür etti.



Milletvekili Çaturoğlu'da; "Sayın Başkanımız çalışkan bir kardeşimiz. Yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizde kendisine elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Seçimlerde hep bizim yüzümüzü güldürmüştür, oran itibarıyla ve sonuç itibariyle oyları daima artırmıştır. Biz daima çalışanın yanındayız. Yapmış olduğu güzel çalışmalarından dolayı da Belediye Başkanı Sayın Gebeş'e teşekkür ediyorum" dedi.

Çaturoğlu, Perşembe beldesinde coşkuyla karşılandı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, referandum çalışmaları için Çaycuma Perşembe beldesinde düzenlenen salon toplantısına katıldı ve perşembe halkından güçlü bir evet oyu istedi.

Milletvekili Çaturoğlu'nu Perşembe Beldesi girişinde Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Çaycuma SKM Başkanı Arif Sefercik, İl Genel Meclisi Üyesi Siyami Akçaalan, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı ve muhtarlar, İl ve İlçe Yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile kalabalık bir halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Çaturoğlu, Çamlı Köşkte düzenlenen toplantıda yüzlerce kişiye hitap etti ve evet oyu istedi. Çaturoğlu konuşmasında özetle şunları ifade etti; "15 Temmuzda bu ülke en ahlaksız bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. FETÖ ve yandaşları tarafından savunmasız insanların üzerine kurşun ve bomba yağdırdılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi F16 larla saldırılara maruz kaldı hatta bombaladılar. Bu süreçten sonra Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Bahçeli her zamanki gibi devlet adamlığını gösterdi. İki parti arasında yapılan görüşmeler sonucunda Anayasa değişikliğinin 18 madde üzerinde anlaşmaya varıldı. Önce komisyondan daha sonra ise TBMM Genel Kurulundan geçti. Ancak sayı yetersiz olduğu için bu 18 maddenin oylaması sizin önünüze geldi. Şimdi sözde kararda milletimindir.

Değerli arkadaşlarımız 18 maddelik Anayasa değişikliği içeriğinin nelerden ibaret olduğu, niçin evet oyu verilmesi gerektiğini anlatmak için sizin huzurlarınızdayız. Bunun için gece gündüz demeden durmaksızın çalışıyoruz. Ama karşımızda bir de hayır cephesi var. Anayasa değişikliği maddelerini anlatmak yerine işin kolayına kaçıp yalan yanlış iftira dolu şeylerle Milletimizin Çaycumalıların, Perşembelilerin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Hayır oylarını biraz daha artırmak için çalışıyorlar. Biz de onlara diyoruz ki gelin sizde evet oyu verin" şeklinde konuştu.

(SÖ-SÖ-Y)



10.04.2017 16:30:22 TSI

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