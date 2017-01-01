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İznik'te yol çalışmaları



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde alt yapının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Osman Sargın, alt yapı için kazılan yolların onarıldığını belirterek, "Aynı anda bir çok noktada yol çalışmaları devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan sokaklardaki çalışmalarımızın ekserisi bitmiş durumda. Bugün itibariyle ekiplerimiz Beyler Mahallesi Akçeşme Sokak, Cami Sokak ve Melik Şah Sokak ile Selçuk Mahallesi Barış Sokak'ta parke taşı ve asfaltlama çalışmalarına başladı. En kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp diğer alt yapısı biten sokaklarımıza el atacağız. Çalışmalarımıza destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalarımız süresince vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği sabırdan dolayı hemşerilerime de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(MŞ)



10.04.2017 16:45:59 TSI

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