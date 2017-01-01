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Başkan Togar: "Polislerimiz çok önemli ve ulvi vazifeyi yerine getiriyor"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:39
Başkan Togar: "Polislerimiz çok önemli ve ulvi vazifeyi yerine getiriyor"
Başkan Togar: "Polislerimiz çok önemli ve ulvi vazifeyi yerine getiriyor"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, milletin barış, huzur, güven ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla 7 gün 24 saat hizmet veren emniyet teşkilatımızın mensupları çok önemli ve ulvi vazifeyi yerine getirmektedir" dedi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü münasebetiyle Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile AK Parti Tekkeköy Gençlik Kolları üyesi gençler İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ile İlçe Karakol Amiri Murat Aydın'ı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladılar.
Türk Polis Teşkilatının 172 yıldır Türk milletinin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak oldukça önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Togar, "Fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, milletin barış, huzur, güven ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla 7 gün 24 saat hizmet veren emniyet teşkilatımızın mensupları çok önemli ve ulvi vazifeyi yerine getirmektedir. Türk milletinin temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan polisimizin ülke huzurunun sağlanması konusunda verdiği hizmet takdire değerdir. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilçemizde de emniyet, güvenlik ve asayişin sağlanması konusunda çalışan emek harcayan değerli emniyet mensuplarımız var. Bu anlamda ülkemizdeki tüm güvenlik güçlerini ve polis teşkilatını temsilen ilçe emniyetimizi ziyaret ederek polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutladık. İlçe Emniyet Müdürümüzü ve ekibini ilçemizin güvenliği adına gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı kutluyorum. Vatan uğruna şehit düşen polislerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Togar'ın polis teşkilatının kuruluş haftası vesilesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, "Her zaman bizlerin yanında olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'a ziyaretinden dolayı şahsım ve teşkilatımız adına teşekkür ederim" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

10.04.2017 16:46:41 TSI
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