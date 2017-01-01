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AK Parti heyeti Pazar esnafı ve vatandaşlarla biraya geldi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ile birlikte pazar yerinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk ile birlikte Modern Pazar yeri esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Özel insanlar, pazar yerinde

Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Belediye Başkanı Ünver ve Nevşehir Milletvekillerine Pazar yeri esnafı üzerinde 'Evet' yazılı karanfiller takdim ettiler.

Nevşehir sebze pazarını tanıma gezisine katılan Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri ile de bir süre sohbet eden Ünver, Pazaryeri ziyareti öncesinde Özel İnsanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla birlikte sohbet yaparak, sorunlarını dinleyen Ünver ve AK Parti Milletvekilleri Açıkgöz ve Göktürk, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği ziyaret sırasında, geçtiğimiz günlerde Sosyal Medyada paylaşım rekoru kıran videoda, halk oylamasına sunulan maddelere ilişkin olarak düşüncelerini izah ederken 'Sen maddeleri koyana bak' sözü ile fenomen olan pazarcı esnafı Lütfi Gölbaşı ile de sohbet eden Belediye Başkanı Hasan Ünver ve AK Parti kurmayları, günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(COŞ-SK)



10.04.2017 17:02:30 TSI

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