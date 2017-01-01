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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Yaşlısı genci Türk halk dansı öğreniyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:27
Yaşlısı genci Türk halk dansı öğreniyor
Yaşlısı genci Türk halk dansı öğreniyor

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediyesi Halk Oyunları Kursu'nda 7'den 70'e herkes tüm yörelerde zengin bir derya olan Türk halk danslarını öğreniyor. Emekli, ev hanımı, iş ve okul programının yoğunluğu arasında bir nefes almak isteyen 2 binden fazla vatandaş kurslardan mezun olarak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor.
Karesi Belediyesi kültürel değerlere artı katmak amacıyla bünyesinde başlattığı halk oyunları kursları ile 7'den 70'e herkese eğitim vermeye devam ediyor. 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Karesi Belediyesi bünyesinde başlatılan halk dansları eğitimleri "Anadolu'dan Karesiye Minik Adımlar" projesi ile okullara eğitim desteği de vermeye devam ediyor. Bugüne kadar ücretsiz eğitimleri tamamlayan 2 bin kursiyere katılım belgesi verildi. Bu eğitimler sonucunda eğitim alan kursiyerler, Karesi Belediyesi bünyesinde kurulan "Karesi Gösteri Topluluğunda" oyuncu olarak yer alırken, ulusal ve uluslararası platformlarda yeteneklerini sergiliyorlar.
Daha mutlu ve kendini daha iyi ifade eden bireyler yetiştirmek için çocukların dans etmeye yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sanatla iç içe büyüyen çocuklarımız hem okulda hem de sosyal hayatta daha başarılı olur. Yeteneklerini keşfeden küçük bireyler çocuk halk dansları kursları sayesinde geleceğin başarılı bireyleri olacaktır. Dans eden çocukların; ritim duyguları gelişir, algıları artar, mutlu olurlar ve yeteneklerini keşfederler" dedi.
(TS-

10.04.2017 17:35:03 TSI
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