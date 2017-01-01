YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da 2 milyar 350 milyon tutarındaki yatırımların açılışını ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da 2 milyar 350 milyon tutarındaki yatırımların açılışını gerçekleştirecek



ERZURUM (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Nisan Çarşamba günü Erzurum'da yaklaşık 2 milyar 350 milyon tutarındaki yatırımların açılışını gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklama şu bilgilere yer verildi:

"12 Nisan 2017 Çarşamba günü ilimize teşrif edecek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kentimiz ziyaretinde Toplu Açılış Törenine katılacak. Ziyaretinde halka hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, çeşitli Bakanlıklarımıza ait yaklaşık 2 Milyar 350 milyon Lira olan 212 kamu yatırımının açılışını da gerçekleştirecektir.

Erzurum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. İlimize Çarşamba günü öğleden sonra teşrif edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, saat:13.30'da İstasyon Meydanında, vatandaşlarımızla buluşacak.

Toplu Açılış Töreninde; Başbakanlık (TOKİ); Aşkale İlçesi 750 adet konut, ticaret merkezi alt yapı ve çevre düzenlemesi, Palandöken İlçesi 579 adet konut, alt yapı ve çevre düzenlemeleri. Başbakanlık (Vakıflar Bölge Müdürlüğü); 7 adet tarihi cami ve medrese restorasyonu ve çevre düzenlemeleri. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi, Hizmet binası, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Projesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk destek merkezi projesi ve Atatürk erkek çocuk evleri sitesi projesi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Hınıs küçük sanayi sitesi (65 iş yeri). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Enerji iletim hatları projeleri, trafo merkezleri, refüj aydınlatma, şebeke yapım, dağıtım merkezleri ve gerilim dönüşüm projeleri. Gençlik ve Spor Bakanlığı; Palandöken tam olimpik yüzme havuzu, yüksek irtifa sporcu kamp merkezi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; ahır ağıl yapımı kapsamında; (45 proje), kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında; ekonomik yatırımlar (65 proje), hayvancılık işletme desteklemesi (11 proje), genç çiftçi (243 Proje), İçişleri Bakanlığı; Oltu, Narman, Uzundere, Çat, Karaçoban İlçeleri Hükümet konakları, 112 Acil çağrı merkezi, MOBESE ve kent güvenlik yönetim sistemi projeleri, Karayazı TEB. Devlet hastanesi ek hizmet binası, geri gönderme merkezi, kabul barındırma ve tarama merkezi projesi, Milli Eğitim Bakanlığı; 280 derslik, 11 adet 2200 öğrenci kapasiteli pansiyon, 2 adet spor salonu ve 2 adet atölye. Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Hınıs Yeniköy taşkın koruma projesi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı; Et Entegre Tesisi, atık su arıtma tesisi, kırsal bölge grup yolu asfalt kaplama, prestij cadde ve yol yapımı projeleri, içme suyu kanalizasyon

depo ve fosseptik yapımı (köyler), sokak sağlıklaştırma projeleri, HİS Gölet'i 89 adet, sulama tesisi (117 adet), kültür ve fuar merkezi, 1. ve 2. Etap yüksek irtifa kamp merkezi, bilgi evleri (9 adet), restorasyon projeleri, hizmet binaları ve spor tesisleri projeleri, canlı hayvan pazarı (3 adet), boğaz mevkii mesire alanı projesi, Azerbaycan bulvarı İlham Aliyev parkı, katı atık tesisi 2. Lot, katı atık toplama ayrıştırma tesisi, sabit modüler mezbahana, nikah sarayı, köy konağı ve taziye evi (9 adet), peyzaj düzenlemeleri, köprü yayalaştırma, bisiklet yolu, trafik eğitim pisti projeleri, İspir, Serdarlı, Çat, Kopal, Karaçoban, Tortum, ilçeleri ve çeşitli kanalizasyon projeleri, Oltu, Şenkaya, Hınıs, Karayazı ve Tekman İlçeleri çeşitli içme suyu projeleri, Çeşitli içme suyu ve kanalizasyon projeleri. Aziziye İlçesi Belediye Başkanlığı; 3 adet köy konağı, 3 adet düğün salonu, 3 adet taziye evi, termal mesire alanı, çocuk oyun havuzu ve park projeleri. Aşkale İlçe Belediye Başkanlığı; Hamam ve fitnes salonu projesi. Palandöken İlçe Belediyesi; Belediye hizmet binası, kültür merkezi, spor kompleksi, yol, asfalt ve çevre düzenlemeleri, köy konağı ve restorasyon projeleri. İspir İlçe Belediye Başkanlığı; İş merkezi, park, mahalle konağı ve kültür evi projeleri, Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı; Kat karşılığı 546 konut, 34 işyeri, spor eğitim merkezi, kamulaştırma çalışmaları, peyzaj ve çevre düzenleme projeleri. Çat İlçe Belediye Başkanlığı; Belediye hizmet binası ve çok amaçlı sosyal tesisi. Tekman İlçe Belediye Başkanlığı; Kültür merkezi, kapalı yüzme havuzu ve fitnes merkezi projeleri. Atatürk Üniversitesi; Ziraat Fakültesi hayvan barınakları, Veterinerlik Fakültesi klinik bilimleri binası, Veterinerlik ve Ziraat Fakülteleri araştırma, uygulama bilimlerini güçlendirme, Mühendislik Fakültesi ek binaları, aile sağlığı merkezi (mediko sosyal) binası, Diş Hastanesi binası, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Hastane ek binası, Sağlık Hizmetleri MYO. Ek binası, İİBF. ek binası, Açık Öğretim Fakültesi Sınav merkezi binası, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu. Erzurum Teknik Üniversitesi; Rektörlük binası, Mühendislik Fakültesi Binası, İİBF. Binası, yüksek teknoloji ve araştırma merkezi (Yütam) binası, kız öğrenci yurdu olmak üzere yaklaşık 2 milyar 350 milyon TL. Tutarındaki 212 proje, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak halkımızın hizmetine sunulacak. Tüm halkımız davetlidir."

(ERZ-Y)



10.04.2017 18:06:21 TSI

NNNN

